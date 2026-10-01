Recibió heridas punzantes en el pecho: investigan asesinato en Cabo Rojo
La Policía informó que arrestaron a un hombre de 31 años
1 de octubre de 2026 - 6:55 AM
1 de octubre de 2026 - 6:55 AM
La Policía investiga el asesinato de un hombre de 41 años reportado en la noche del miércoles, en Cabo Rojo.
De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida con arma blanca en el sector el Poblado, en la carretera PR-101.
El hombre, identificado como Luis Alfredo Montalvo Montalvo, fue transportado al Centro Médico de Mayagüez, donde un médico le “diagnosticó heridas punzocortantes en el área del pecho”, precisó la Uniformada. Montalvo Montalvo falleció posteriormente en el hospital.
La Policía arrestó a un hombre de 31 años en relación a estos hechos.
El occiso tenía expediente criminal por violencia de género.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.
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