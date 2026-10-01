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Recibió heridas punzantes en el pecho: investigan asesinato en Cabo Rojo

La Policía informó que arrestaron a un hombre de 31 años

1 de octubre de 2026 - 6:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
El occiso tenía expediente criminal por violencia de género. (Archivo .)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga el asesinato de un hombre de 41 años reportado en la noche del miércoles, en Cabo Rojo.

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De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida con arma blanca en el sector el Poblado, en la carretera PR-101.

El hombre, identificado como Luis Alfredo Montalvo Montalvo, fue transportado al Centro Médico de Mayagüez, donde un médico le “diagnosticó heridas punzocortantes en el área del pecho”, precisó la Uniformada. Montalvo Montalvo falleció posteriormente en el hospital.

La Policía arrestó a un hombre de 31 años en relación a estos hechos.

El occiso tenía expediente criminal por violencia de género.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

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Policía de Puerto RicoCabo Rojo HeridosArmas blancasBreaking News
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Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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