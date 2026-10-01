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Conoce en qué certámenes estudiantiles puedes poner a prueba tus habilidades

Varias competencias de arte, poesía y oratoria se estarán llevando a cabo este semestre

1 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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En el Concurso de Poemas Ilustrados 2026, estudiantes de kínder a duodécimo grado deberán crear un poema ilustrado original que explore la relación entre la química y la construcción. El poema debe tener un máximo de 40 palabras y la ilustración puede realizarse con crayones, acuarelas, pinturas, lápices de colores, marcadores o mediante una aplicación de dibujo digital.
En el Concurso de Poemas Ilustrados 2026, estudiantes de kínder a duodécimo grado deberán crear un poema ilustrado original que explore la relación entre la química y la construcción. El poema debe tener un máximo de 40 palabras y la ilustración puede realizarse con crayones, acuarelas, pinturas, lápices de colores, marcadores o mediante una aplicación de dibujo digital. (Ramon " Tonito " Zayas)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

Participar en actividades extracurriculares puede ayudarte, como estudiante, a explorar tus intereses, desarrollar habilidades sociales y adquirir destrezas que te serán útiles dentro y fuera del salón de clases.

RELACIONADAS

Entre estas actividades está la participación en certámenes, concursos y competencias estudiantiles. A continuación, incluimos información sobre varias iniciativas que te podrían interesar:

Certamen Esencia y Tradición 2026

Descripción: Organizado por la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI), busca promover el arte en niños y jóvenes. De entre los dibujos ganadores se seleccionará el que será la portada de la Tarjeta de Navidad de la organización.

Quién puede participar: Todo estudiante residente de Puerto Rico que esté matriculado en una escuela intermedia o superior del Departamento de Educación.

Tema del dibujo: Valores que nos unen, tradición que nos inspira.

Premios: Un primer premio de $300, un segundo de $200 y un tercero de $150.

Fecha límite: Los interesados tienen hasta el 2 de octubre para inscribirse y enviar el dibujo.

Información: https://www.cosvi.com/formulario-de-inscripcion

Contacto: ceresenciatradicion@cosvi.com

Certamen ArteCoop 2026

Descripción: La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico seleccionará la obra que se convertirá en la tarjeta de Navidad del Grupo de Empresas de Seguros Múltiples, en formato físico y digital.

Quién puede participar: Estudiantes de niveles intermedio o superior de cualquier escuela pública o privada, así como jóvenes de proyectos comunitarios o de estudios en el hogar. Las participaciones se dividirán en dos categorías: escuelas especializadas en arte y escuelas no especializadas en arte.

Tema del dibujo: Navidad: Conservemos nuestras tradiciones

Premios: En cada categoría se otorgará $600 para el primer lugar, $500 para el segundo, $400 para el tercero y $200 para las menciones honoríficas. También se otorgarán $1,00 para la obra seleccionada para la tarjeta de Navidad.

Fecha límite: Los interesados tienen hasta el 10 de noviembre para entregar la obra y la hoja de inscripción en cualquier sucursal de la Cooperativa de Seguros Múltiples.

Información: https://programassociales.com/certamenes-de-arte-coop/artecop-2026/?v=20260909-2#ac-video

Contacto: 787-622-8585 Ext. 2401 y programassociales@segurosmultiples.com

Certamen de Cartel: Historia Natural del Archipiélago de Puerto Rico

Descripción: Iniciativa del Museo de Historia Natural de Puerto Rico, en Aguadilla, y del Departamento de Educación que promueve la creatividad y la apreciación del patrimonio natural de Puerto Rico.

Quién puede participar: Estudiantes de escuelas públicas de toda la isla, divididos en tres categorías: nivel primario (de kínder a quinto grado), intermedio (de sexto a octavo grado) y secundario (de noveno a duodécimo grado).

Tema del cartel: Cada participante puede elegir entre ocho temas relacionados con la historia natural, biodiversidad y conservación de Puerto Rico.

Premios: Se reconocerá al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría el 1 de noviembre de 2026 en las instalaciones del museo.

Fecha límite: Las escuelas tienen hasta el 9 de octubre de 2026 a las 3:00 p.m., para entregar los carteles en la Oficina Regional Educativa (ORE) correspondiente.

Información y contacto: info@mhnpr.org y 939-361-2301

Concurso de Poemas Ilustrados 2026

Descripción: Organizado por la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés), Sección de Puerto Rico, insta a los alumnos a escribir un poema original de un máximo de 40 palabras acompañado de una ilustración.

Quién puede participar: Estudiantes de kínder a duodécimo grado.

Tema del dibujo: “Chemistry Under Construction”

Premios: Los trabajos ganadores en Puerto Rico avanzarán al Concurso Nacional de Poemas Ilustrados, en Estados Unidos, con la oportunidad de recibir premios y aparecer en el sitio web de ACS.

Fecha límite: 23 de octubre de 2026.

Información y contacto: ingrid.montes58@gmail.com

Certamen de Oratoria Cooperativista de MocaCoop

Descripción: La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca organiza el certamen para brindar a los jóvenes un espacio para expresar sus ideas y desarrollar sus habilidades de comunicación.

Quién puede participar: Habrá categorías para estudiantes de nivel elemental, intermedio, superior, universitario, incluyendo una categoría especial para niños y jóvenes de la comunidad sorda.

Temas:

  • Elemental: Trabajo en equipo: valor cooperativo para la niñez y juventud actual.
  • Intermedio: El rol de la juventud en el fortalecimiento del movimiento cooperativo.
  • Superior: Retos y oportunidades para la participación de los jóvenes en las cooperativas.
  • Universitario: Educación cooperativa: formando líderes jóvenes para el siglo XXI.

Premios: Primer lugar — $150, segundo lugar — $100 y tercer lugar — $75

Fecha límite: Los interesados tienen hasta el 2 de octubre para inscribirse

Información y contacto: Llamar al 787-877-4600 y al 787-877-2730 ext.2230 o escribir al 787-554-1409

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