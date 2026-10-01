Camioneros se lanzan a la calle en manifestación por los altos costos del diésel

Camioneros realizarán una manifestación en la madrugada de este jueves en algunas de las principales vías de la zona de San Juan, para dejar claro su descontento por los altos costos del diésel y reclamar acción del gobierno ante políticas públicas que encarecen su trabajo.

Juan Carlos Torres, del Nuevo Frente de Transportistas Unidos, indicó que la protesta se convocó en solidaridad con un paro de transportistas que se divulgó que sucedería en Estados Unidos.

“El diésel sabemos que es un problema mundial, que nos afecta aquí a nosotros y en Estados Unidos también. Allá estaban convocando una manifestación y nosotros estamos respondiendo en apoyo a esa manifestación que convocaron allá”, señaló Torres, en entrevista con Noticentro, de WAPA-TV.

“Además, aquí están pasando un sinnúmero de coas que nos obligan a nosotros a levantar a la voz, salir a la calle y protestar”, añadió.

Destacó que los aumentos en los costos de energía eléctrica impactan a todos los ciudadanos y denunció que los transportistas son objeto constante de lo que llamó “multas excesivas” por parte de la Policía y el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.

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“Nosotros somos los que movemos todo en el país, desde alimentos, construcción, todo se mueven por camiones y alguna alternativa hay que buscar para que los camioneros sigan trabajando”, expresó Torres.

La manifestación iniciará en la PR-22, en San Juan, y posteriormente se movilizarían hacia el Capitolio.

Otra entidad que agrupa a transportistas, el Frente Amplio de Camioneros informó, la semana pasada, que en Puerto Rico no habría un paro de camioneros a principios de octubre.

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