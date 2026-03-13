Grupo de camioneros se manifiesta en el expreso PR-22: estos son sus reclamos

Un grupo de camioneros se manifiesta desde horas de la madrugada de este viernes en el expreso PR-22, en dirección de Bayamón hacia San Juan, a la altura del centro comercial Plaza Las Américas, para reclamar mejoras en sus salarios y condiciones laborales.

De momento, la Policía de Puerto Rico confirmó que la vía pública permanece abierta, ya que la manifestación se lleva a cabo en el área del paseo del expreso. No obstante, agentes adscritos a Autopista Buchanan se encuentran en el lugar como medida de seguridad.

Como parte de la protesta “Unidos por Justicia y Respeto”, los camioneros tienen previsto movilizarse desde el expreso PR-22 hasta frente al Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, y luego continuar en ruta hacia el Capitolio de Puerto Rico, en San Juan.

En resumen, los transportistas están solicitando que se revisen las tarifas y que se aumenten los ingresos del sector, ante el alza en el costo de vida y de los combustibles. Además, exigen el fin de lo que han catalogado “persecución excesiva” del gobierno.

“Somos la voz que clama en el desierto por un grupo de trabajadores que están pasando una crisis emocional y mental a través de las exposiciones del gobierno, especialmente del Negociado de Transporte, donde se ha convertido esto en un negocio lucrativo para el gobierno, pero nefasto para nosotros los transportistas”, expresó Edgardo Rodríguez, vicepresidente del gremio Transportistas Unidos, en entrevista con Noticentro de Wapa Televisión.

Padre de “Armandito” alza su voz

De igual forma, los transportistas buscaron crear conciencia sobre las fatalidades que se han reportado en las carreteras, que han afectado a grueros, como fue el caso de Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años, quien fue arrollado en la autopista PR-52, en Caguas.

Precisamente, el padre de la víctima, Segismundo Rodríguez, quien también se desempeña como gruero, se unió al reclamo y recordó a su hijo. Este viernes se celebrará una reunión en la Fiscalía de Caguas, donde se espera que se le brinde detalles de la investigación.

“Las personas no crean conciencia. Nosotros estamos trabajando en la calle y las personas pasan como si no hubiera un ser humano trabajando. Si usted ve una grúa trabajando o un camión, cámbiese de carril y tenga precaución. Las personas no cooperan, y esto es para que las personas creen conciencia. Ya esto hay que pararlo. Esto no puede seguir”, indicó Rodríguez.

El accidente de tránsito se reportó el lunes, 15 de diciembre de 2025, a las 6:17 p.m., cuando el joven, apodado como “Armandito”, vecino de Trujillo Alto, se encontraba enn el área del paseo realizando labores de enganche de un auto con desperfectos mecánicos.