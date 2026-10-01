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Distribuyen materiales escolares gratis a maestros en “El Aula Libre”

La iniciativa de IslandCorps ahora cuenta con un centro que podrá recibir, organizar y redistribuir recursos educativos durante todo el año

1 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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En el IslandCorps Emergency Operations Center for Children & Youth, en Toa Baja, los maestros pudieron seleccionar entre libros, crayones, lápices, materiales de arte, juegos educativos, mobiliario en buenas condiciones y hasta uniformes para educadores.
En el IslandCorps Emergency Operations Center for Children & Youth, en Toa Baja, los maestros pudieron seleccionar entre libros, crayones, lápices, materiales de arte, juegos educativos, mobiliario en buenas condiciones y hasta uniformes para educadores. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

Más de 1,200 recursos, incluyendo libros, mobiliario y materiales educativos, fueron distribuidos a casi 80 maestros por la organización sin fines de lucro IslandCorps durante la segunda edición de “El Aula Libre, The Free Teacher Store”, una iniciativa que brinda a educadores acceso gratuito a recursos para sus salones de clase.

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El Aula Libre 2026 tuvo lugar recientemente en el IslandCorps Emergency Operations Center for Children & Youth, en Toa Baja, donde maestros previamente registrados tuvieron la oportunidad de seleccionar materiales educativos sin costo para llevarlos directamente a sus escuelas.

Allí, los maestros pudieron seleccionar entre libros de cuentos y de colorear, crayones, lápices, marcadores y materiales de arte, juegos educativos, recursos STEAM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), mobiliario en buenas condiciones y hasta uniformes para educadores.

La respuesta de la comunidad fue parte esencial del éxito de esta edición. Familias, empresas, escuelas y organizaciones aportaron a la iniciativa.

“No tienes que llenar un salón completo para transformar uno. Una familia puede donar una caja de libros, una oficina puede recolectar materiales, una empresa puede donar mobiliario o una persona puede regalarnos unas horas como voluntario. Cuando Puerto Rico suma esos pequeños actos, podemos poner una cantidad extraordinaria de recursos directamente en manos de nuestros maestros”, resaltó María “Lulu” Mayorga, fundadora y directora ejecutiva de IslandCorps, mediante comunicado de prensa.

Informó que la iniciativa tuvo su primera edición en 2025 en Dorado, donde participaron más de 350 maestros en representación de 550 planteles, incluidas 10 escuelas alianza. Los recursos distribuidos llegaron posteriormente a comunidades escolares de los 78 municipios de Puerto Rico, desde pre-kínder hasta quinto grado.

Casi 80 maestros recibieron materiales educativos donados durante la segunda edición de “El Aula Libre, The Free Teacher Store”, iniciativa de la organización sin fines de lucro IslandCorps.
Casi 80 maestros recibieron materiales educativos donados durante la segunda edición de “El Aula Libre, The Free Teacher Store”, iniciativa de la organización sin fines de lucro IslandCorps. (Suministrada)

“El Aula Libre nos demostró que la necesidad no termina cuando termina el evento. Los maestros continuaron identificando necesidades y nuestra comunidad continuó donando. Ahora tenemos un espacio desde donde podemos conectar, durante todo el año, recursos que ya no se utilizan con maestros que pueden darles una nueva vida en sus salones”, expresó Mayorga.

El traslado a Toa Baja permitirá que El Aula Libre trascienda el evento anual. Desde su Centro de Operaciones de Emergencia para Niños y Jóvenes, IslandCorps podrá recibir, organizar y redistribuir recursos educativos durante todo el año, además de movilizar voluntarios y responder a las necesidades identificadas en las comunidades escolares.

Con la segunda edición de El Aula Libre, IslandCorps reafirmó su compromiso de crear puentes entre los recursos disponibles en la comunidad y las necesidades de los educadores, promoviendo una cultura de reutilización, colaboración y apoyo directo a las escuelas de Puerto Rico.

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