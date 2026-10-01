Monitoreo diario: nueve embalses bajan y siete aumentan este jueves
La Plata permanece en “ajustes operacionales”, mientras Carraízo registra una reducción de cuatro centímetros
1 de octubre de 2026 - 7:28 AM
1 de octubre de 2026 - 7:28 AM
Nueve embalses registraron descensos, siete aumentaron y tres permanecieron sin cambios este jueves, según el informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que reflejó reducciones de cuatro centímetros en Carraízo y nueve en La Plata.
De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo se situó en 40.47 metros y permanece en el nivel de “seguridad”, mientras que La Plata quedó en 44.04 metros, dentro de la categoría de “ajustes operacionales”.
Cidra, por su parte, subió un centímetro hasta alcanzar los 400.54 metros, en “observación”.
En esta última clasificación también se encuentran Toa Vaca, que bajó dos centímetros a 146.99 metros; Río Blanco, que aumentó dos centímetros a 26.22 metros; y Fajardo, que permaneció en 47.64 metros.
La mayor reducción del día correspondió a Guineo, que perdió 28 centímetros y quedó en 901.85 metros, seguido de Matrullas, que descendió 16 centímetros hasta los 733.87 metros. Ambos continuaron en “seguridad”.
También bajaron Luchetti, con ocho centímetros menos, hasta los 170.98 metros; Cerrillos, con cinco centímetros menos, hasta los 166.68 metros; Patillas, con un centímetro menos, hasta los 65.42 metros; y Guajataca, que perdió un centímetro y se situó en 196.02 metros.
Entre los aumentos, Guayabal ganó 10 centímetros y alcanzó los 102.75 metros, mientras que Guayo subió seis centímetros a 443.32 metros. Loco, Dos Bocas y Caonillas aumentaron un centímetro cada uno, para ubicarse en 69.87, 89.65 y 251.80 metros, respectivamente. Todos permanecieron en “seguridad”.
Carite y Garzas no registraron variaciones y continuaron en 542.30 y 736.06 metros, respectivamente, también dentro del nivel de “seguridad”.
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