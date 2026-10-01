Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de octubre de 2026
84°Probabilidad de lluvia
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre fallece tras llegar con quemaduras a casa de un familiar en Arecibo

La Policía investiga las circunstancias del deceso, reportado mediante una llamada al 9-1-1 a las 6:15 a.m.

1 de octubre de 2026 - 7:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo se dirigen a la escena.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado muerto y con quemaduras de la cintura hacia arriba este jueves en la marquesina de una residencia en el barrio Hato Arriba, en Arecibo, confirmó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en ese municipio.

Los agentes recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:15 a.m. que alertó sobre la situación en la carretera PR-129.

Según la información preliminar, el hombre habría llegado a la residencia de un familiar y fallecido en la marquesina.

Al llegar al lugar, agentes del Precinto de Arecibo encontraron al hombre y observaron que presentaba quemaduras de la cintura hacia arriba.

Por el momento, se desconoce cómo sufrió las quemaduras y las circunstancias que rodean su muerte. Tampoco ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo se dirigen a la escena.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAreciboMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 1 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: