Hombre fallece tras llegar con quemaduras a casa de un familiar en Arecibo

Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado muerto y con quemaduras de la cintura hacia arriba este jueves en la marquesina de una residencia en el barrio Hato Arriba, en Arecibo, confirmó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en ese municipio.

Los agentes recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:15 a.m. que alertó sobre la situación en la carretera PR-129.

Según la información preliminar, el hombre habría llegado a la residencia de un familiar y fallecido en la marquesina.

Al llegar al lugar, agentes del Precinto de Arecibo encontraron al hombre y observaron que presentaba quemaduras de la cintura hacia arriba.

Por el momento, se desconoce cómo sufrió las quemaduras y las circunstancias que rodean su muerte. Tampoco ha sido identificado.