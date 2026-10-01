Prevén aguaceros y tronadas este jueves para el interior y oeste de la isla

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó aguaceros y tronadas para el interior y oeste de Puerto Rico durante la tarde de este jueves, mientras un riesgo elevado de inundaciones persistirá en sectores del oeste hasta el sábado.

Durante la mañana, se esperan lluvias pasajeras en el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, seguidas de actividad de aguaceros y tormentas eléctricas en horas de la tarde.

Según el pronóstico, serán posibles inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en el oeste de la isla durante los próximos días.

Las condiciones se tornarán más favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas más fuertes el viernes y sábado, debido a un aumento en la humedad.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De acuerdo con el SNM, estas podrían producir relámpagos frecuentes y ráfagas de viento.

El riesgo por calor también persistirá y se prevé que aumente el viernes, particularmente en las zonas urbanizadas de la costa norte-central y oeste.

Ante ese panorama, la dependencia federal recomendó mantenerse hidratado, tomar descansos frecuentes y limitar las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

En cuanto a las condiciones costeras, continuará un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas orientadas al norte y este de Puerto Rico.