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Prevén aguaceros y tronadas este jueves para el interior y oeste de la isla

Un riesgo elevado por inundaciones persistirá hasta el sábado, según Meteorología

1 de octubre de 2026 - 8:22 AM

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Según el pronóstico, serán posibles inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en el oeste de la isla durante los próximos días. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó aguaceros y tronadas para el interior y oeste de Puerto Rico durante la tarde de este jueves, mientras un riesgo elevado de inundaciones persistirá en sectores del oeste hasta el sábado.

Durante la mañana, se esperan lluvias pasajeras en el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, seguidas de actividad de aguaceros y tormentas eléctricas en horas de la tarde.

Según el pronóstico, serán posibles inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en el oeste de la isla durante los próximos días.

Las condiciones se tornarán más favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas más fuertes el viernes y sábado, debido a un aumento en la humedad.

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De acuerdo con el SNM, estas podrían producir relámpagos frecuentes y ráfagas de viento.

El riesgo por calor también persistirá y se prevé que aumente el viernes, particularmente en las zonas urbanizadas de la costa norte-central y oeste.

Ante ese panorama, la dependencia federal recomendó mantenerse hidratado, tomar descansos frecuentes y limitar las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

En cuanto a las condiciones costeras, continuará un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas orientadas al norte y este de Puerto Rico.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoLluvias
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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