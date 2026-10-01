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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pareja es víctima de “carjacking” mientras estaba estacionada en carretera de Camuy

Dos personas armadas se llevaron una Hyundai Tucson, tres celulares y un bolso con documentos personales

1 de octubre de 2026 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que el vehículo robado tiene la tablilla JDZ-438. (HERIBERTO CASTRO)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 42 años y su pareja fueron víctimas de un robo mediante “carjacking” la noche del miércoles mientras se encontraban en un vehículo estacionado a orillas de la PR-4486, en Camuy.

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Según la información preliminar de la Policía, el incidente ocurrió en el kilómetro 3.9, donde dos personas que portaban armas de fuego y vestían ropa oscura sorprendieron a la pareja.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de una Hyundai Tucson de 2019, color marrón claro.

La Uniformada agregó que los asaltantes también se llevaron tres celulares y un bolso negro que contenía documentos personales, una tarjeta de seguro social y tarjetas bancarias.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

La Policía indicó que el vehículo robado tiene la tablilla JDZ-438, abolladuras en la parte frontal derecha y un neumático de repuesto en el lado posterior derecho.

La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo y la División de Vehículos Hurtados investigan los hechos.

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Breaking NewsCarjackingCamuyPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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