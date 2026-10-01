Pareja es víctima de “carjacking” mientras estaba estacionada en carretera de Camuy
Dos personas armadas se llevaron una Hyundai Tucson, tres celulares y un bolso con documentos personales
1 de octubre de 2026 - 8:11 AM
1 de octubre de 2026 - 8:11 AM
Una mujer de 42 años y su pareja fueron víctimas de un robo mediante “carjacking” la noche del miércoles mientras se encontraban en un vehículo estacionado a orillas de la PR-4486, en Camuy.
Según la información preliminar de la Policía, el incidente ocurrió en el kilómetro 3.9, donde dos personas que portaban armas de fuego y vestían ropa oscura sorprendieron a la pareja.
Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de una Hyundai Tucson de 2019, color marrón claro.
La Uniformada agregó que los asaltantes también se llevaron tres celulares y un bolso negro que contenía documentos personales, una tarjeta de seguro social y tarjetas bancarias.
La Policía indicó que el vehículo robado tiene la tablilla JDZ-438, abolladuras en la parte frontal derecha y un neumático de repuesto en el lado posterior derecho.
La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo y la División de Vehículos Hurtados investigan los hechos.
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