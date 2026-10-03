Intento de robo de celular termina en choque: radican cargos contra hombre por tentativa de asesinato

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, halló causa para arresto contra un hombre de 39 años por presuntamente intentar apropiarse del celular de un conductor y chocar su vehículo contra el de este cuando se resistió.

Conforme a la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 19 de septiembre, cuando el perjudicado se encontraba en su Toyota Corolla, detenido en la calle Begonia de Comerío.

La Uniformada indicó que en ese momento Norberto Ortega Cruz intentó apropiarse del celular del conductor y, ante su negativa, presuntamente impactó el Toyota con su Jeep Liberty, atentando contra la vida del perjudicado y ocasionando daños al carro estimados en $7,869.89.

Por estos hechos, la fiscal María Vara García radicó cargos por tentativa de asesinato y daños.