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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intento de robo de celular termina en choque: radican cargos contra hombre por tentativa de asesinato

Norberto Ortega Cruz quedó encarcelado al no prestar una fianza de $70,000

3 de octubre de 2026 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fiscal María Vara García radicó cargos por tentativa de asesinato y daños. (Suministrada .)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, halló causa para arresto contra un hombre de 39 años por presuntamente intentar apropiarse del celular de un conductor y chocar su vehículo contra el de este cuando se resistió.

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Conforme a la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 19 de septiembre, cuando el perjudicado se encontraba en su Toyota Corolla, detenido en la calle Begonia de Comerío.

La Uniformada indicó que en ese momento Norberto Ortega Cruz intentó apropiarse del celular del conductor y, ante su negativa, presuntamente impactó el Toyota con su Jeep Liberty, atentando contra la vida del perjudicado y ocasionando daños al carro estimados en $7,869.89.

Por estos hechos, la fiscal María Vara García radicó cargos por tentativa de asesinato y daños.

El togado halló causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $70,000, que el imputado no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Ponce.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoComerío
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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