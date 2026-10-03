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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre enfrenta cargos por presuntamente emitir cheque sin fondos a compañía de cemento

La transacción ascendió a $7,148.25 por el suministro de 50 yardas del material

3 de octubre de 2026 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue pautada para el 20 de octubre de 2026. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 29 años enfrenta cargos tras presuntamente pagar con un cheque sin fondos un suministro de 50 yardas de cemento valorado en $7,148.25.

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Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en febrero, cuando el imputado, identificado como Carlos O. Ortiz Aponte, solicitó los servicios de la compañía Quality Concremix.

De acuerdo con la Uniformada, Ortiz Aponte supuestamente emitió el cheque a sabiendas de que su cuenta bancaria no contaba con fondos suficientes para cubrir el pago.

Por estos hechos, la Fiscalía de Aibonito radicó un cargo contra el hombre por insuficiencia de fondos.

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $7,000, que prestó, por lo que quedó en libertad tras ser fichado.

La vista preliminar fue pautada para el 20 de octubre.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAibonito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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