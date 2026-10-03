Hombre enfrenta cargos por presuntamente emitir cheque sin fondos a compañía de cemento

Un hombre de 29 años enfrenta cargos tras presuntamente pagar con un cheque sin fondos un suministro de 50 yardas de cemento valorado en $7,148.25.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en febrero, cuando el imputado, identificado como Carlos O. Ortiz Aponte, solicitó los servicios de la compañía Quality Concremix.

De acuerdo con la Uniformada, Ortiz Aponte supuestamente emitió el cheque a sabiendas de que su cuenta bancaria no contaba con fondos suficientes para cubrir el pago.

Por estos hechos, la Fiscalía de Aibonito radicó un cargo contra el hombre por insuficiencia de fondos.

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $7,000, que prestó, por lo que quedó en libertad tras ser fichado.