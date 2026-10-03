Radican cargos contra dos hombres por presunto robo a mano armada a sargento de la Policía en Caguas

La jueza María T. Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Eduardo Abdiel Nieves y Juan Antonio Colón Morales por presuntamente robar a un sargento de la Policía de Puerto Rico, luego de irrumpir en su residencia en dicho municipio y amenazarlo con un arma de fuego.

Durante la vista de determinación de causa, la togada examinó la prueba presentada por la fiscal Stephanie N. Pérez Díaz y le fijó una fianza de $100,000 a cada uno. Además, pautó el inicio de la vista preliminar para el 13 de octubre, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación de las autoridades, los hechos ocurrieron el 1 de octubre en horas de la tarde mientras el sargento se encontraba lavando su vehículo en la marquesina de su residencia. Nieves presuntamente entró a la propiedad, le apuntó con un arma de fuego y lo despojó de una cadena y una pulsera de oro.

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“Posteriormente, Nieves huyó del lugar en una Toyota RAV4 conducida por Colón Morales. Agentes de la Policía interceptaron el vehículo, donde arrestaron a Colón Morales. Nieves fue arrestado más tarde ese mismo día (mientras caminaba por la PR-52)”, indica el comunicado de prensa.

La Policía reveló que a Nieves presuntamente se le ocupó la propiedad hurtada.

Eduardo A. Nieves, de 24 años, residente en Guaynabo. (Suministrada)

Por estos hechos, la Fiscalía de Caguas, presentó cargos por robo agravado, escalamiento y recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito, al amparo de los artículos 190, 195 y 192 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente.

También formuló cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y por disparar o apuntar armas de fuego, conforme a los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

Juan A. Colón Morales, de 41 años, residente en Toa Alta. (Suministrada)