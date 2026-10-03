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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros, tronadas y calor: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó posibles inundaciones menores en el interior y oeste

3 de octubre de 2026 - 9:57 AM

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Mientras, lluvias pasajeras afectarán el este de Puerto Rico, especialmente durante la noche y las horas de la mañana. Minillas, Gobierno, Edificios Públicos, Empleados Gubernamentales, Lluvia, Clima (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este sábado podrían desarrollarse tormentas fuertes durante la tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, con rayos frecuentes, ráfagas de viento y lluvias localmente intensas.

Aunque el tiempo más activo permanece al oeste de la isla, la agencia anticipó que los aguaceros y las tronadas continuarán desarrollándose cada tarde durante el fin de semana, principalmente en esas regiones.

Las inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos serán posibles en los lugares donde sean consistentes los aguaceros, según el pronóstico.

Mientras, lluvias pasajeras afectarán el este de Puerto Rico, especialmente durante la noche y las horas de la mañana.

El SNM también anticipó que continuarán las condiciones calurosas y húmedas, con un aumento en el riesgo por calor desde el domingo hasta principios de la próxima semana.

Los mayores efectos se esperan en las zonas costeras, urbanas y de menor elevación.

Entre el martes y el jueves, la llegada de humedad podría propiciar un patrón más lluvioso y activo, lo que aumentaría el riesgo de precipitaciones localmente fuertes, inundaciones y tormentas de mayor intensidad.

En cuanto a las condiciones costeras, persistirá un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de Puerto Rico.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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