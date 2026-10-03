Aguaceros, tronadas y calor: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este sábado podrían desarrollarse tormentas fuertes durante la tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, con rayos frecuentes, ráfagas de viento y lluvias localmente intensas.

Aunque el tiempo más activo permanece al oeste de la isla, la agencia anticipó que los aguaceros y las tronadas continuarán desarrollándose cada tarde durante el fin de semana, principalmente en esas regiones.

Las inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos serán posibles en los lugares donde sean consistentes los aguaceros, según el pronóstico.

Mientras, lluvias pasajeras afectarán el este de Puerto Rico, especialmente durante la noche y las horas de la mañana.

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El SNM también anticipó que continuarán las condiciones calurosas y húmedas, con un aumento en el riesgo por calor desde el domingo hasta principios de la próxima semana.

Los mayores efectos se esperan en las zonas costeras, urbanas y de menor elevación.

Entre el martes y el jueves, la llegada de humedad podría propiciar un patrón más lluvioso y activo, lo que aumentaría el riesgo de precipitaciones localmente fuertes, inundaciones y tormentas de mayor intensidad.