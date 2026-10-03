Monitoreo diario: once embalses registran aumentos este sábado

Once de los 19 embalses que monitorea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron aumentos, mientras seis bajaron y dos permanecieron sin cambios, según el informe de este sábado.

De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo subió 10 centímetros y se ubicó en 40.70 metros, dentro del nivel de “seguridad” y a 25 centímetros de “desborde”, establecido en 40.95 metros.

Por su parte, La Plata descendió ocho centímetros, hasta los 43.88 metros, y continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, por debajo del umbral de observación de 44.90 metros.

Así amanecieron los embalses este sábado, 3 de octubre. (AAA)

Los embalses de Cidra y Fajardo permanecieron en “observación”. El primero no registró cambios y se mantuvo en 400.54 metros, mientras el segundo aumentó tres centímetros, hasta los 47.71 metros.

El mayor incremento correspondió a Guayabal, que subió 32 centímetros y alcanzó los 103.17 metros. También aumentaron Guayo, con 15 centímetros; Río Blanco y Dos Bocas, con 11 centímetros cada uno; Toa Vaca, Guajataca y Cerrillos, con siete centímetros cada uno; Patillas, con cuatro centímetros; y Caonillas, con dos centímetros.

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En contraste, Guineo presentó la mayor reducción, de 29 centímetros, y se situó en 901.29 metros. Además de La Plata, bajaron Matrullas, con 12 centímetros; Lucchetti, con siete centímetros; Garzas, con cuatro centímetros; y Carite, con un centímetro.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

Loco fue el otro embalse que permaneció sin cambios, con un nivel de 69.81 metros.