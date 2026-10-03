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Monitoreo diario: once embalses registran aumentos este sábado

Carraízo subió 10 centímetros mientras que La Plata descendió ocho centímetros

3 de octubre de 2026 - 8:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los embalses de Cidra y Fajardo permanecieron en “observación”. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Once de los 19 embalses que monitorea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron aumentos, mientras seis bajaron y dos permanecieron sin cambios, según el informe de este sábado.

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De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo subió 10 centímetros y se ubicó en 40.70 metros, dentro del nivel de “seguridad” y a 25 centímetros de “desborde”, establecido en 40.95 metros.

Por su parte, La Plata descendió ocho centímetros, hasta los 43.88 metros, y continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, por debajo del umbral de observación de 44.90 metros.

Así amanecieron los embalses este sábado, 3 de octubre.
Así amanecieron los embalses este sábado, 3 de octubre. (AAA)

Los embalses de Cidra y Fajardo permanecieron en “observación”. El primero no registró cambios y se mantuvo en 400.54 metros, mientras el segundo aumentó tres centímetros, hasta los 47.71 metros.

El mayor incremento correspondió a Guayabal, que subió 32 centímetros y alcanzó los 103.17 metros. También aumentaron Guayo, con 15 centímetros; Río Blanco y Dos Bocas, con 11 centímetros cada uno; Toa Vaca, Guajataca y Cerrillos, con siete centímetros cada uno; Patillas, con cuatro centímetros; y Caonillas, con dos centímetros.

En contraste, Guineo presentó la mayor reducción, de 29 centímetros, y se situó en 901.29 metros. Además de La Plata, bajaron Matrullas, con 12 centímetros; Lucchetti, con siete centímetros; Garzas, con cuatro centímetros; y Carite, con un centímetro.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

Loco fue el otro embalse que permaneció sin cambios, con un nivel de 69.81 metros.

En total, 16 embalses se encontraban en seguridad, dos en observación y uno en ajustes.

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Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalsesEmbalse La PlataSequía en Puerto RicoAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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