Monitoreo diario: once embalses registran aumentos este sábado
Carraízo subió 10 centímetros mientras que La Plata descendió ocho centímetros
3 de octubre de 2026 - 8:04 AM
3 de octubre de 2026 - 8:04 AM
Once de los 19 embalses que monitorea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron aumentos, mientras seis bajaron y dos permanecieron sin cambios, según el informe de este sábado.
De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo subió 10 centímetros y se ubicó en 40.70 metros, dentro del nivel de “seguridad” y a 25 centímetros de “desborde”, establecido en 40.95 metros.
Por su parte, La Plata descendió ocho centímetros, hasta los 43.88 metros, y continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, por debajo del umbral de observación de 44.90 metros.
Los embalses de Cidra y Fajardo permanecieron en “observación”. El primero no registró cambios y se mantuvo en 400.54 metros, mientras el segundo aumentó tres centímetros, hasta los 47.71 metros.
El mayor incremento correspondió a Guayabal, que subió 32 centímetros y alcanzó los 103.17 metros. También aumentaron Guayo, con 15 centímetros; Río Blanco y Dos Bocas, con 11 centímetros cada uno; Toa Vaca, Guajataca y Cerrillos, con siete centímetros cada uno; Patillas, con cuatro centímetros; y Caonillas, con dos centímetros.
En contraste, Guineo presentó la mayor reducción, de 29 centímetros, y se situó en 901.29 metros. Además de La Plata, bajaron Matrullas, con 12 centímetros; Lucchetti, con siete centímetros; Garzas, con cuatro centímetros; y Carite, con un centímetro.
Loco fue el otro embalse que permaneció sin cambios, con un nivel de 69.81 metros.
En total, 16 embalses se encontraban en seguridad, dos en observación y uno en ajustes.
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