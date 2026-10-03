Copiloto de FlyDubai señalado por intentar secuestrar avión había sido “inhabilitado para volar”

La investigación por el caso del ataque e intento de secuestro de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv tomó nuevas dimensiones este viernes 2 de octubre después de que The Wall Street Journal y CNN conocieran nuevos detalles de fuentes familiarizadas con las indagaciones del hecho.

Los nuevos reportes indicaron que el copiloto señalado de atacar con un cuchillo al capitán del avión fue identificado como Hamam al-Hammami, ciudadano omaní de 29 años.

De acuerdo con fuentes citadas por The Wall Street Journal, al-Hammami había sido vetado para ejercer como piloto en Omán antes de ser contratado por Flydubai.

El periódico señaló de forma exclusiva que las autoridades omaníes tenían preocupaciones sobre una posible radicalización del entonces trabajador de aviación. Pese a ese antecedente, posteriormente pudo incorporarse a la aerolínea con sede en Emiratos Árabes Unidos y formar parte de la tripulación del vuelo FZ1073, que el miércoles 30 de septiembre salió de Dubái con destino a Tel Aviv.

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Según el reporte del Journal, personas familiarizadas con el asunto indicaron que el copiloto había sido “inhabilitado para volar” en Omán debido a preocupaciones sobre sus posiciones “ideológicas radicales”.

El medio estadounidense precisó que no estaba claro si las autoridades omaníes habían comunicado esas inquietudes a otros países o a compañías aéreas antes de que al-Hammami fuera contratado por Flydubai. La aerolínea y el Gobierno de Omán no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el periódico.

El informe también señaló que el ciudadano omaní pudo operar una ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel pese al antecedente que existía en su país. De igual forma, The Wall Street Journal informó que no había claridad sobre si Flydubai conocía las razones por las cuales había sido apartado de sus funciones anteriores. El diario agregó que un portavoz de Emiratos Árabes Unidos evitó pronunciarse para no afectar el desarrollo de las pesquisas.

CNN encontró imágenes en las redes sociales del sospechoso

CNN también reportó, citando a dos fuentes ‘familiarizadas’ con el asunto, que el copiloto sospechoso había sido destituido de su anterior trabajo en la aerolínea nacional de Omán por las mismas razones mencionadas por el WSJ.

Asimismo, la cadena estadounidense precisó que al-Hammami nació en Emiratos Árabes Unidos, es hijo de padre omaní y madre siria y había vivido allí durante varios años.

Los antecedentes laborales del sospechoso también fueron reconstruidos por CNN. Según dos fuentes consultadas por esa cadena, el sospechoso había trabajado durante años en Oman Air, la aerolínea nacional de Omán. Una fuente diplomática regional le indicó que tras ser retirado posteriormente fue asignado a otra función dentro de la compañía.

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De acuerdo con un perfil de LinkedIn hallado por el medio, que posteriormente fue eliminado, trabajó siete años en Oman Air y dejó la compañía en febrero de 2025. Después pasó por Royal Air Maroc, donde habría trabajado entre junio de 2025 y enero de 2026. Al respecto, una fuente confirmó a CNN que ese perfil correspondía al piloto involucrado en el incidente.

El medio también reveló que examinó publicaciones que habían aparecido en cuentas vinculadas al nombre de al-Hammami y que posteriormente fueron eliminadas. Al igual que otras dos publicaciones al perfil de LinkedIn mencionado.

Sobre las últimas, la cadena informó que no estaba claro quién publicó las entradas o si estaban programadas, pero señalaron que tenían fecha de este miércoles 30 de septiembre. Sobre el contenido, puntualizó que una incluía videos desde cabinas de un avión situado en Aeropuerto Internacional de Dubái. Dicha grabación finalizaba con una “foto de Ayman al-Zawahiri, quien lideró Al Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden, y una foto de Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, quien mató a nueve personas, entre ellas siete agentes y contratistas estadounidenses de la CIA en 2009”.

La segunda publicación era una foto generada por IA que mostraba tres lugares: La Meca, Medina y Jerusalén. Respecto a las otras publicaciones en cuentas bajo el mismo nombre, CNN señaló además que encontró que estaban relacionadas con sus posiciones sobre el uso del niqab y los espacios laborales mixtos.

El medio informó que, en una publicación de 2022 atribuida a la cuenta, aparecía la frase: “Todos se negaron. Entonces mi madre les dijo: ‘Mi hijo es piloto’, y de repente todos estuvieron de acuerdo”. En otra, también citada por CNN, se cuestionaban los entornos laborales en los que hombres y mujeres trabajan juntos: “¿Cuántas chicas respetables y religiosas han sido arruinadas y manipuladas en entornos laborales mixtos?”.

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Se debe recordar que el episodio ocurrió durante el vuelo FZ1073, cuando, según los reportes conocidos hasta ahora, el señalado atacó al capitán Smit Machchhar dentro de la cabina.

La situación provocó que la aeronave fuera desviada y terminara realizando un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí. Sobre el tema, la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (GCAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el vuelo, que había partido de Dubái hacia Tel Aviv, sufrió un incidente de seguridad que fue controlado y que algunos integrantes de la tripulación resultaron heridos.

Las autoridades emiratíes han evitado confirmar públicamente la identidad del copiloto y han pedido cautela frente a las versiones que circulan mientras continúa la investigación. El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos ordenó la creación de un equipo integrado por miembros especializados de la Fiscalía para establecer las circunstancias del caso, reunir pruebas y determinar los motivos del incidente. La pesquisa también busca establecer si hubo alguna relación con actividades terroristas o si existió planificación o dirección previa.

En un comunicado divulgado este viernes, la GCAA insistió en que no se pronunciará sobre detalles o informaciones que puedan anticipar las conclusiones de la investigación. El organismo señaló que las pesquisas continúan y que los resultados serán anunciados por los canales oficiales cuando concluyan los procedimientos correspondientes.