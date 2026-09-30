¿Qué pasó a bordo del vuelo de Flydubai? Un piloto apuñalado, un abrupto descenso y pasajeros “héroes”

Un incidente aéreo estremeció a Israel esta mañana después de que un copiloto de un vuelo de la compañía aérea FlyDubai procedente de los Emiratos Árabes Unidos con destino a Tel Aviv apuñalara al piloto y, al parecer, intentara estrellar la aeronave que transportaba a unas 170 personas, en su mayoría israelíes. El terrorífico suceso llevó a las autoridades de Israel a desplegar aviones de combate, ante el temor de que se tratase de un secuestro. Finalmente, los pasajeros y la tripulación redujeron al atacante y el avión aterrizó sin problemas en Arabia Saudita.

Qué pasó

Un piloto apuñaló a otro y luego trató de estrellar el avión en el que viajaban decenas de israelíes el miércoles, anunciaron las autoridades de Israel. Los pasajeros y la tripulación protagonizaron una dramática intervención para someter al agresor y el avión finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El aterrizaje exitoso fue posible gracias a que en el vuelo viajaban dos pilotos adicionales, que fueron incorporados ante un posible cambio de ruta regional, que podría haber alargado el viaje y hacer que la tripulación original superara las horas de servicio permitidas, según recogió The Jerusalem Post.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotosRedes

PUBLICIDAD

El vuelo de FlyDubai aterrizó de forma segura luego de transmitir una alerta de emergencia y descender abruptamente miles de metros. Pero el incidente llevó a Israel a desplegar aviones de combate porque suscitó preocupación por un posible secuestro del avión.

Pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí llegan al Aeropuerto Internacional Ben Gurion. (Ohad Zwigenberg)

Tanto el capitán como el copiloto del avión - el atacante- resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, según informó la principal compañía aérea de Arabia Saudita.

El piloto agredido fue identificado como Smit Machchhar, un ciudadano indio con 13 años de experiencia como piloto, de los cuales lleva más de cuatro años trabajando para la aerolínea FlyDubai. El agresor, por su parte, fue identificado como un ciudadano omaní.

Funcionarios israelíes indicaron que el avión transportaba a cerca de 170 pasajeros, en su mayoría israelíes. FlyDubai confirmó que todos los pasajeros se encontraban a salvo. Gran parte de lo ocurrido a bordo del vuelo sigue sin estar claro, incluyendo el posible motivo del atacante.

La aerolínea indicó que envió dos aviones de reemplazo a Tabuk para recoger a los pasajeros y la tripulación y trasladarlos a Tel Aviv. Los pasajeros regresaron a Israel en horas de la tarde de hoy y se reunieron con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su reunión con el premier, uno de los pasajeros israelíes que sometió al agresor dijo que el capitán apuñalado logró abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse, lo que permitió a los pasajeros entrar y detener al atacante.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con uno de los pasajeros del vuelo de FlyDubai que debió aterrizar forzosamente tras un ataque del copiloto al piloto, el 30 de septiembre de 2026. (La Nación Argentina / GDA)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con uno de los pasajeros del vuelo de FlyDubai que debió aterrizar forzosamente tras un ataque del copiloto al piloto, el 30 de septiembre de 2026

PUBLICIDAD

El trayecto y la abrupta caída

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubai, el avión descendió abruptamente desde 10.000 metros a 5.100 metros en menos de 30 segundos, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk una hora después, según la página web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

El aeropuerto de Tabuk informó que un vuelo de FlyDubai emitió una llamada de socorro a las 8:44 de la mañana, hora local, antes de aterrizar de forma segura a las 9:45 de la mañana, una hora más tarde.

Más tarde, FlyDubai informó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion había sufrido un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea.

Escalofriante instante: avión cae 17,000 pies tras ataque de piloto Captan en video lo ocurrido dentro del avión de Flydubai, donde se alega que un piloto apuñaló a otro durante un vuelo de Dubái a Tel Aviv, Israel.

El relato de los pasajeros

Los pasajeros describieron una escena de caos en la cabina mientras el avión perdía altitud. El terror se apoderó de las personas a bordo ante la posibilidad de que el Boeing 737 Max 8 pudiera estrellarse.

Miryam Shira Ohayon contó que el avión estaba “prácticamente fuera de control” cuando uno de los pilotos intentó apuñalar al otro mientras sobrevolaban Jordania en su trayecto de Dubai a Tel Aviv.

“El copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, explicó a los periodistas en una conversación telefónica. “Estábamos a punto de estrellarnos” y se evitó “sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, agregó.

El incidente comenzó cuando uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. (La Nación Argentina / GDA)

La pasajera contó que un médico a bordo brindó primeros auxilios al piloto, que fue el único herido en el incidente. “El mayor temor era realmente que se estrellara, que es exactamente lo que él intentaba hacer”, dijo, en relación a los objetivos del copiloto.

PUBLICIDAD

En el aeropuerto de Ben Guiron, las familias se reunieron para esperar el regreso de sus seres queridos.

Yasmin Abukasis, la madre de Ohayon, declaró que su hija la había llamado desde Arabia Saudita. “Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo. Oyeron gritos”, contó.

Un pasajero del avión de Flydubai

Otra pasajera se dirigió a la cabina “y vio mucha sangre. Empezó a gritar ‘vengan a ayudar’ y algunas personas entraron y redujeron al hombre”, prosiguió la madre. “El avión empezó a descender muy rápido. La gente pensó que iba a morir”.

Videos verificados que circulan en redes sociales muestran a dos hombres en el suelo del avión, con heridas. A ambos se los ve sangrando. Tres personas parecen estar brindando atención médica de emergencia, y otras dos custodian la cabina. Al menos uno de los heridos vestía lo que parecía ser un uniforme de piloto de Flydubai.

“Estamos custodiando al piloto”, dice una persona en hebreo. En otro video, pasajeros lloran y gritan angustiados al momento en que el avión se sacude.

La teoría de las autoridades

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el suceso de “incidente de seguridad de extrema gravedad” y dijo que las autoridades saudíes interrogarán al copiloto del vuelo FZ 1073 de FlyDubai.

“Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, relató el primer ministro.

Primer ministro de Israel habla sobre el incidente del avión

Netanyahu confirmó que el presunto agresor fue detenido tras el aterrizaje del avión, y aseguró que “todos los pasajeros están a salvo”.

PUBLICIDAD

El líder israelí citó a un pasajero que afirmó que varios pasajeros irrumpieron ⁠en la cabina de mando junto con un miembro de la tripulación después de que ‌el avión “comenzó a descender en picada” y encontraran al copiloto “intentando sabotear los sistemas del avión”.

“Salvaron muchas vidas. Evitaron una grave catástrofe”, afirmó Netanyahu, quien elogió la actuación de los pasajeros que “impidieron un desastre mayor”.

El ministro de Defensa de Israel denunció en un comunicado el “intento de ataque terrorista jihadista” y reconoció el “heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación que se encontraba allí”.

Funcionarios israelíes que hablaron con la prensa bajo condición de anonimato dijeron que la valoración actual de Israel es que el ‌incidente fue un intento de “ataque terrorista” que ​no guarda relación con ningún tipo de problema de salud mental de ninguno de los pilotos.

Por su parte, la aerolínea FlyDubai, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, informó este miércoles que todavía se desconocen las razones de la pelea en la cabina del vuelo FZ 1073.

“En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes a este suceso, los cuales siguen siendo objeto de una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”, declaró un vocero de FlyDubai en un comunicado.

Qué se sabe de FlyDubai

Esta aerolínea lowcost fue la primera en iniciar vuelos comerciales entre Dubai y Tel Aviv después de que Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizaran sus relaciones en virtud de los Acuerdos de Abraham en 2020.

PUBLICIDAD

La nueva ruta de FlyDubai permitió a los pasajeros israelíes tomar vuelos de conexión en el Golfo Pérsico, en lugar de tener que hacer escala en Europa, reduciendo significativamente el tiempo de viaje.

Un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai aterriza en Ben GurionJACK GUEZ - AFP

FlyDubai operó el primer vuelo comercial regular de Dubai a Tel Aviv en noviembre de 2020. Inicialmente, la aerolínea ofrecía dos vuelos diarios con esta ruta. Ahora opera hasta 10.

La aerolínea, que comenzó a operar en 2009, es propiedad exclusiva de Dubai a través de la Corporación de Inversiones de Dubai, el principal brazo inversor del gobierno, que también es propietaria de Emirates Airlines.

Contexto político

El incidente sucede en el contexto de la guerra contra Irán que empezó a fines de febrero pasado y cuando faltan unos pocos días para conmemorar el aniversario del ataque de los milicianos de Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, que ha desencadenado la guerra en Gaza.

Además, Netanyahu busca la reelección el próximo 27 de octubre, unos comicios que estarán marcados tanto por la guerra en Gaza como por la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos.

El martes, Netanyahu afirmó que había “indicios” de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de los comicios. La oposición lo acusó de “alarmismo”.

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo en los vuelos con destino a Israel.

PUBLICIDAD