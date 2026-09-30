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Figuras políticas lamentan la muerte del exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera

Resaltan su trayectoria y compromiso con el servicio público

30 de septiembre de 2026 - 11:58 AM

Updated At

Actualizado el 30 de septiembre de 2026 - 12:28 PM

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Rivera Rivera dirigió Bayamón por 24 años y, al momento de su fallecimiento, se encontraba acompañado de sus familiares y en su residencia. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Figuras políticas de diversos partidos reaccionaron este miércoles al fallecimiento del exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Rivera, anunciado más temprano por su familia.

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Rivera Rivera, de 97 años, falleció en su residencia, en Bayamón, rodeado de familiares.

A continuación, algunas de las reacciones de la clase política del país:

Jenniffer González, gobernadora

La mandataria anunció que decretó tres días de duelo, en honor a la memoria y labor de Rivera Rivera.

“Con profundo dolor despido a don Ramón Luis Rivera Rivera, un querido amigo y mentor cuya sabiduría, cariño y vocación de servicio dejaron una huella en mi vida. Siempre agradeceré sus consejos y el privilegio de haber contado con su apoyo durante tantos años. Puerto Rico pierde a uno de sus grandes líderes y defensores de la estadidad. Lo recordaré con respeto, admiración y mucho cariño, agradecida por su ejemplo y por todo lo que nos enseñó. Estos tres días de duelo honran su memoria y su contribución a nuestro pueblo. (A su familia) les abrazo en este momento de profundo pesar. Le pido a Dios que les conceda fortaleza y consuelo. Descanse en paz, don Ramón Luis. Gracias por tanto”.

Pablo José Hernández, comisionado residente

“Ramón Luis Rivera fue uno de los mejores servidores públicos de Puerto Rico y dedicó su vida al servicio de su gente. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos y al pueblo de Bayamón. Puerto Rico recordará siempre su legado”.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado

“Nuestro patriarca Ramón Luis Rivera ha fallecido. Un gran puertorriqueño querido, admirado y respetado por todos. Un pilar del Partido Nuevo Progresista y el movimiento estadista. Un hombre excepcional con su familia, su pueblo y sus causas. ¡Su legado vasto, impresionante y ejemplar! ¡A su familia, nuestro más sentido pésame y apoyo incondicional! Extrañaremos al hombre, pero mucho más su calidad humana. ¡Que descanse en paz, Ramón Luis!”.

Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años.Rivera Rivera nació un 21 de junio de 1929, en el pueblo de Aguas Buenas, donde vivió su niñez. En el texto, reflexionó sobre su fructífera vida.
1 / 14 | En fotos: la vida de Ramón Luis Rivera Rivera, exalcalde de Bayamón. Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años. - Vanessa Serra Díaz

Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan

“Su vida fue un ejemplo de vocación de servicio y compromiso con su gente. Durante sus 24 años al frente de Bayamón, contribuyó a transformar su ciudad y dejó una huella perdurable en el servicio público de Puerto Rico. En nombre del pueblo de San Juan y en el mío propio, expreso mis más sinceras condolencias a sus hijos, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, y el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz; a toda su familia y al pueblo de Bayamón”.

Alejandro García Padilla, exgobernador

“Lamento profundamente el fallecimiento de Ramón Luis Rivera, padre. Su gestión en favor de la ciudad de Bayamón tuvo el apoyo reiterado de la ciudadanía. Su legado a replicar no se limita a la obra pública, sino que, quizás aún más importante, es el ejemplo de quien actúa sabiendo que el país es más importante y más grande que la política y que los partidos”.

Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes

“Lamentamos el fallecimiento del exalcalde del Municipio de Bayamón Ramón Luis Rivera, padre. Reconocemos su trayectoria, su enorme aportación al servicio público y al desarrollo de los municipios en Puerto Rico. Nos unimos al dolor de su familia, en especial de su hijo, nuestro compañero alcalde federado, Ramón Luis Rivera Cruz, así como al pueblo de Bayamón. Reciban nuestras condolencias en este momento de profunda tristeza”.

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Ramón Luis RiveraBayamónJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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