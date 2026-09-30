Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años.

Fallece a los 97 años el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera . Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años.

1 / 14 | Fallece a los 97 años el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera . Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años. - Vanessa Serra Díaz

Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió el municipio de Bayamón como alcalde durante 24 años, falleció este miércoles a los 97 años, informó su hijo y actual alcalde de la ciudad, Ramón Luis Rivera Cruz.

Al momento de su fallecimiento, el exalcalde se encontraba en su residencia, rodeado de sus hijos, nietos y demás familiares, quienes permanecieron a su lado y estuvieron a cargo de sus cuidados.

Rivera Rivera, conocido cariñosamente como “Ramón Luis padre”, había enfrentado diversos problemas de salud asociados a su avanzada edad.

“Hoy nos toca comunicar una noticia que nos llena de profunda tristeza, el patriarca de nuestra familia ha ido a morar con el Señor y a reencontrarse con nuestra madre. Se fue tranquilo y con la satisfacción del deber cumplido”, sostuvo su hijo.

Rivera Rivera nació el 21 de junio de 1929 en el municipio de Aguas Buenas, donde pasó sus primeros años de vida. Posteriormente, sus padres se trasladaron a Bayamón, ciudad en la que estableció su hogar y residió hasta su fallecimiento.

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Estuvo casado durante 67 años con doña Angélica Cruz, con quien formó una familia de cinco hijos: Ramón Luis Jr., Irma, Awilda, Virginia y Eduardo.

En el ámbito profesional, Rivera Rivera trabajó durante 15 años en la firma de corredores Merrill Lynch Fenner & Smith Inc. Su trayectoria en el servicio público comenzó en 1968, cuando fue electo asambleísta municipal de Bayamón.

Cuatro años más tarde, en 1972, fue electo representante a la Cámara. En 1976, asumió la alcaldía de Bayamón, cargo que ocupó de manera ininterrumpida durante 24 años, hasta el 2000, cuando decidió acogerse al retiro.

Su gestión administrativa y su compromiso con Bayamón, particularmente con las comunidades y familias de escasos recursos, le ganaron el cariño y el respeto de los ciudadanos. Su vínculo con la gente trascendió su paso por la alcaldía.

Incluso después de retirarse de la vida pública, continuó cercano a los bayamoneses. Visitaba a personas enfermas, asistía a funerales y extendía su mano amiga a quienes acudían a él en busca de ayuda.

Al hablar del deceso, Rivera Cruz dijo “agradezco eternamente a mi amado padre por su abnegación, por sus consejos y el infinito amor que nos dio a su familia y al prójimo, al cual sirvió con gran entrega y pasión. La extrañaremos y amaremos por siempre”.

El ejecutivo municipal informó que más adelante se ofrecerán los detalles de las exequias fúnebres.

Gobernadora decreta tres días de duelo

Ante la noticia, la gobernadora Jenniffer González Colón expresó sus condolencias por el fallecimiento de Rivera Rivera, a quien recordó como un querido amigo, mentor y líder cuya vocación de servicio dejó una huella profunda en Bayamón y en Puerto Rico. En reconocimiento a su legado, decretó tres días de duelo.

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“Siempre agradeceré sus consejos y el privilegio de haber contado con su apoyo durante tantos años. Su entrega a Bayamón, su visión y su amor por Puerto Rico dejan un legado que trasciende las obras y permanece en las vidas de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”, añadió la primera ejecutiva del país.

Asimismo, comentó que “perdemos a uno de sus grandes líderes y defensores de la estadidad. Lo recordaré con respeto, admiración y mucho cariño, agradecida por su ejemplo y por todo lo que nos enseñó”. Finalmente, envió un abrazo a la familia del alcalde. “Gracias por tanto”, puntualizó.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó: “Nuestro patriarca Ramon Luis Rivera, ha fallecido. Un gran puertorriqueño querido, admirado y respetado por todos. Un pilar del Partido Nuevo Progresista y el movimiento estadista”.