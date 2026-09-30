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Emergencia por emanación de gas provocó desalojo en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana

Dos personas resultaron afectadas. Esto es lo que se sabe, según la Policía

30 de septiembre de 2026 - 9:53 AM

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La situación se reportó durante la mañana. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y CeDIn, la escuela laboratorio de preescolar a cuarto año de la mencionada institución educativa, fueron desalojados en la mañana de hoy, confirmó la portavoz de la institución Zaima Negrón.

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Según la información preliminar, el desalojo debido a una situación por emanación de gas que se produjo hacia la salida de la PR-1, en San Juan, pero posteriormente las autoridades autorizaron la entrada de los estudiantes y el personal a las instalaciones.

La Policía de Puerto Rico reveló en un informe de novedades que el incidente se reportó a las 8:54 a.m. Se trató de una querella relacionada con una emanación de gas en la calle Francisco Seín, en los predios del negocio La Venganza y del garaje Shell, en Cupey.

Asimismo, la Uniformada confirmó que se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre una posible emanación de gases en el lugar antes mencionado. Al llegar al lugar, las unidades constataron que hubo dos personas afectadas.

De acuerdo al informe preliminar, las perjudicadas fueron atendidas por personal del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas en la escena. No obstante, se desconoce el origen de la emanación.

“Como medida preventiva, se informó el desalojo de la Universidad Interamericana y de edificios aledaños, mientras personal del Cuerpo de Bomberos y de Manejo de Emergencias realiza las labores correspondientes para controlar la situación y determinar el origen de la emanación”, indica el reporte policíaco.

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Breaking NewsUniversidad Interamericana de Puerto RicoPolicía de Puerto RicoBomberos de Puerto RicoSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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