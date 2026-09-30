Emergencia por emanación de gas provocó desalojo en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana

El Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y CeDIn, la escuela laboratorio de preescolar a cuarto año de la mencionada institución educativa, fueron desalojados en la mañana de hoy, confirmó la portavoz de la institución Zaima Negrón.

Según la información preliminar, el desalojo debido a una situación por emanación de gas que se produjo hacia la salida de la PR-1, en San Juan, pero posteriormente las autoridades autorizaron la entrada de los estudiantes y el personal a las instalaciones.

La Policía de Puerto Rico reveló en un informe de novedades que el incidente se reportó a las 8:54 a.m. Se trató de una querella relacionada con una emanación de gas en la calle Francisco Seín, en los predios del negocio La Venganza y del garaje Shell, en Cupey.

Asimismo, la Uniformada confirmó que se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre una posible emanación de gases en el lugar antes mencionado. Al llegar al lugar, las unidades constataron que hubo dos personas afectadas.

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De acuerdo al informe preliminar, las perjudicadas fueron atendidas por personal del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas en la escena. No obstante, se desconoce el origen de la emanación.