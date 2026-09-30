Pronostican aguaceros pasajeros: aumentará el riesgo de inundaciones desde el jueves
El SNM anticipa tormentas eléctricas más fuertes para viernes y sábado, especialmente en el interior y oeste
30 de septiembre de 2026 - 9:49 AM
30 de septiembre de 2026 - 9:49 AM
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Un patrón típico de la temporada predominará este miércoles en Puerto Rico, con aguaceros pasajeros en las costas norte y noreste durante la mañana y lluvias en el oeste y suroeste durante la tarde.
Así lo anticipó la meteoróloga Rosa Vargas Martes, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien indicó que los vientos estarán un poco más fuertes durante el día.
Aunque el riesgo de calor será limitado, la meteoróloga advirtió que las personas particularmente sensibles a las altas temperaturas podrían sufrir efectos asociados al calor. Ese riesgo continuará el jueves, pero se espera que aumente durante el fin de semana.
Por otro lado, el potencial de lluvias localmente fuertes e inundaciones aumentará entre el jueves y el sábado, especialmente en el interior y oeste de Puerto Rico, según el pronóstico del SNM. Las precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.
Las condiciones también favorecerán el desarrollo de algunas tormentas eléctricas más fuertes el viernes y sábado. Las de mayor intensidad podrían generar rayos frecuentes y ráfagas capaces de derribar ramas y desplazar objetos que no estén asegurados.
En cuanto a las condiciones marítimas, Vargas Martes anticipó oleaje de tres a cinco pies y un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del noroeste, norte y este de Puerto Rico, incluidos Vieques y Culebra.
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