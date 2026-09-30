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Monitoreo diario: 11 embalses registran descensos, incluidos Carraízo y La Plata

Guineo, en Orocovis, pasó de “desborde” a “seguridad” tras bajar 21 centímetros

30 de septiembre de 2026 - 7:58 AM

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En total, cinco embalses subieron y tres permanecieron sin cambios. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Once de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos este miércoles, incluidos Carraízo, en Trujillo Alto, y La Plata, en Toa Alta.

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Según el informe diario de la AAA, Carraízo bajó dos centímetros, hasta situarse en 40.51 metros, y permanece en el nivel de “seguridad”. Mientras, La Plata descendió nueve centímetros, a 44.13 metros, y continúa en la categoría de “ajustes operacionales”.

Por su parte, Cidra aumentó dos centímetros, hasta alcanzar 400.53 metros, aunque se mantiene en “observación”. En esa misma categoría permanecieron Fajardo, que bajó tres centímetros y se ubicó en 47.64 metros; Guayabal, que subió seis centímetros, a 102.65 metros; y Río Blanco, que no registró cambios y continuó en 26.20 metros.

Así amanecieron los embalses este miércoles, 30 de septiembre.
Así amanecieron los embalses este miércoles, 30 de septiembre. (AAA)

Guineo registró el mayor descenso del día, de 21 centímetros, hasta situarse en 902.13 metros, por lo que pasó de “desborde” a “seguridad”. Matrullas también bajó 11 centímetros, hasta 734.03 metros, mientras Dos Bocas descendió nueve centímetros, hasta 89.64 metros.

Los demás embalses que registraron reducciones fueron Luchetti, que bajó siete centímetros, hasta 171.06 metros; Patillas y Cerrillos, que descendieron cuatro centímetros cada uno, hasta 65.43 y 166.73 metros, respectivamente; Toa Vaca, que disminuyó dos centímetros, a 147.01 metros; y Carite, que bajó un centímetro, a 542.30 metros. Todos permanecieron en “seguridad”.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Además de Cidra y Guayabal, registraron aumentos Loco, que subió seis centímetros, hasta 69.86 metros; Guayo, que ganó cinco centímetros, hasta 443.26 metros; y Garzas, que aumentó cuatro centímetros, hasta 736.06 metros.

En total, cinco embalses subieron y tres permanecieron sin cambios. Junto con Río Blanco, mantuvieron sus niveles Caonillas y Guajataca, con 251.79 y 196.03 metros, respectivamente.

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Breaking NewsEmbalse La PlataEmbalse CarraízoEmbalsesAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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