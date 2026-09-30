Monitoreo diario: 11 embalses registran descensos, incluidos Carraízo y La Plata
Guineo, en Orocovis, pasó de “desborde” a “seguridad” tras bajar 21 centímetros
30 de septiembre de 2026 - 7:58 AM
30 de septiembre de 2026 - 7:58 AM
Once de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos este miércoles, incluidos Carraízo, en Trujillo Alto, y La Plata, en Toa Alta.
Según el informe diario de la AAA, Carraízo bajó dos centímetros, hasta situarse en 40.51 metros, y permanece en el nivel de “seguridad”. Mientras, La Plata descendió nueve centímetros, a 44.13 metros, y continúa en la categoría de “ajustes operacionales”.
Por su parte, Cidra aumentó dos centímetros, hasta alcanzar 400.53 metros, aunque se mantiene en “observación”. En esa misma categoría permanecieron Fajardo, que bajó tres centímetros y se ubicó en 47.64 metros; Guayabal, que subió seis centímetros, a 102.65 metros; y Río Blanco, que no registró cambios y continuó en 26.20 metros.
Guineo registró el mayor descenso del día, de 21 centímetros, hasta situarse en 902.13 metros, por lo que pasó de “desborde” a “seguridad”. Matrullas también bajó 11 centímetros, hasta 734.03 metros, mientras Dos Bocas descendió nueve centímetros, hasta 89.64 metros.
Los demás embalses que registraron reducciones fueron Luchetti, que bajó siete centímetros, hasta 171.06 metros; Patillas y Cerrillos, que descendieron cuatro centímetros cada uno, hasta 65.43 y 166.73 metros, respectivamente; Toa Vaca, que disminuyó dos centímetros, a 147.01 metros; y Carite, que bajó un centímetro, a 542.30 metros. Todos permanecieron en “seguridad”.
Además de Cidra y Guayabal, registraron aumentos Loco, que subió seis centímetros, hasta 69.86 metros; Guayo, que ganó cinco centímetros, hasta 443.26 metros; y Garzas, que aumentó cuatro centímetros, hasta 736.06 metros.
En total, cinco embalses subieron y tres permanecieron sin cambios. Junto con Río Blanco, mantuvieron sus niveles Caonillas y Guajataca, con 251.79 y 196.03 metros, respectivamente.
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