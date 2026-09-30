Identifican a mujer que falleció tras ser arrollada en un incidente en Arecibo
La víctima fue impactada por una conductora mientras cruzaba la carretera PR-129
30 de septiembre de 2026 - 8:28 PM
Actualizado el 30 de septiembre de 2026 - 7:01 AM
30 de septiembre de 2026 - 8:28 PM
Actualizado el 30 de septiembre de 2026 - 7:01 AM
Una mujer falleció en la noche de este martes tras presuntamente ser arrollada por una conductora en un incidente reportado en la carretera PR-129, en Arecibo.
El informe preliminar de la Policía resaltó que la conductora de 28 años de un Nissan Versa transitaba por la mencionada vía y, al llegar al kilómetro 1.3, cerca de la oficina del Seguro Social, “no se percató de la presencia de la peatona”.
De acuerdo con la Uniformada, Milagritos Reyes Chévere, de 52 años y residente en Arecibo, “cruzaba la vía de rodaje por el lugar donde no hay cruce peatonal”.
“Como resultado del impacto, Reyes Chévere cayó al pavimento y recibió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, informó la Policía.
A la conductora se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó un resultado de 0.00%.
La División de Patrullas de Carreteras de Arecibo está a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Arecibo.
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