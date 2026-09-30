Identifican a mujer que falleció tras ser arrollada en un incidente en Arecibo

Una mujer falleció en la noche de este martes tras presuntamente ser arrollada por una conductora en un incidente reportado en la carretera PR-129, en Arecibo.

El informe preliminar de la Policía resaltó que la conductora de 28 años de un Nissan Versa transitaba por la mencionada vía y, al llegar al kilómetro 1.3, cerca de la oficina del Seguro Social, “no se percató de la presencia de la peatona”.

De acuerdo con la Uniformada, Milagritos Reyes Chévere, de 52 años y residente en Arecibo, “cruzaba la vía de rodaje por el lugar donde no hay cruce peatonal”.

“Como resultado del impacto, Reyes Chévere cayó al pavimento y recibió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, informó la Policía.

A la conductora se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó un resultado de 0.00%.