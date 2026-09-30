Investigan la muerte de una persona encontrada frente a un negocio en Río Piedras
La Policía indicó que se trata de un hombre de unos 55 a 60 años
30 de septiembre de 2026 - 7:00 AM
30 de septiembre de 2026 - 7:00 AM
La Policía investiga desde la madrugada de este miércoles el hallazgo de una persona muerta en la calle José de Diego, frene a un negocio de venta de piezas de autos, en Río Piedras.
De acuerdo con el informe preliminar, el caso fue clasificado como una muerte por causa “sin determinar”.
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada a través de la Línea de Confidencias de la Policía a eso de las 4:45 a.m.
“Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 55 a 60 años, quien no presentaba signos vitales”, indicó la Uniformada, en su informe preliminar.
La investigación quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
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