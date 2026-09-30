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Investigan la muerte de una persona encontrada frente a un negocio en Río Piedras

La Policía indicó que se trata de un hombre de unos 55 a 60 años

30 de septiembre de 2026 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada a través de la Línea de Confidencias de la Policía a eso de las 4:45 a.m. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga desde la madrugada de este miércoles el hallazgo de una persona muerta en la calle José de Diego, frene a un negocio de venta de piezas de autos, en Río Piedras.

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De acuerdo con el informe preliminar, el caso fue clasificado como una muerte por causa “sin determinar”.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada a través de la Línea de Confidencias de la Policía a eso de las 4:45 a.m.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 55 a 60 años, quien no presentaba signos vitales”, indicó la Uniformada, en su informe preliminar.

La investigación quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

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Policía de Puerto RicoSan JuanMuertesRío PiedrasBreaking News
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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