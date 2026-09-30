Miles de clientes de LUMA en San Juan amanecen sin luz por una avería reportada en la madrugada

El consorcio LUMA Energy informó este miércoles que una avería reportada en la madrugada ha dejado a oscuras a miles de abonados en San Juan.

“Algunos clientes de este municipio experimentan una interrupción del servicio debido a una avería reportada en la zona en horas de la madrugada. Nuestras brigadas continúan atiendo la avería para restablecer el servicio de manera segura”, informó LUMA, en redes sociales.

De acuerdo con el portal de servicios de LUMA, a las 6:20 a.m. del miércoles, 27,153 abonados no tenían servicio de luz. De estos, 25,497 estaban en la región de San Juan.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de un destello de luz en al zona de San Juan a eso de las 2:00 a.m., mas no se ha detallado si los eventos están relacionados.

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