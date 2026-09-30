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Miles de clientes de LUMA en San Juan amanecen sin luz por una avería reportada en la madrugada

El consorcio informó que equipos trabajan para restablecer el servicio

30 de septiembre de 2026 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LUMA informó que brigadas trabajan para reparar la avería. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El consorcio LUMA Energy informó este miércoles que una avería reportada en la madrugada ha dejado a oscuras a miles de abonados en San Juan.

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“Algunos clientes de este municipio experimentan una interrupción del servicio debido a una avería reportada en la zona en horas de la madrugada. Nuestras brigadas continúan atiendo la avería para restablecer el servicio de manera segura”, informó LUMA, en redes sociales.

De acuerdo con el portal de servicios de LUMA, a las 6:20 a.m. del miércoles, 27,153 abonados no tenían servicio de luz. De estos, 25,497 estaban en la región de San Juan.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de un destello de luz en al zona de San Juan a eso de las 2:00 a.m., mas no se ha detallado si los eventos están relacionados.

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LUMA EnergyApagónSan JuanBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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