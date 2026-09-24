Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026.

1 / 12 Investigan las causas del apagón que dejó a sobre 200,000 abonados de LUMA sin luz

Investigan las causas del apagón que dejó a sobre 200,000 abonados de LUMA sin luz. Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026.

1 / 12 | Investigan las causas del apagón que dejó a sobre 200,000 abonados de LUMA sin luz. Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas

El consorcio energético LUMA Energy investiga qué provocó el incendio de equipos en la subestación Sabana Llana, en Carolina, que desencadenó el apagón que dejó a más de 200,000 abonados sin luz en la noche de ayer, miércoles.

José Pérez, vicepresidente ejecutivo de LUMA Energy, explicó en entrevista con Radio Isla 1320 que el evento ocurrió cerca de las 8:00 p.m. en un área de distribución de la subestación.

Según Pérez, unos equipos se incendiaron, lo que provocó que la instalación se apagara y que varias subestaciones salieran del sistema, desde las inmediaciones de Canóvanas hasta el área de San Juan.

Aseguró que unos 200,000 clientes se vieron afectados y que el servicio se restableció a la mayoría en aproximadamente dos horas a dos horas y media.

Añadió que, al momento de la entrevista, cerca de 8,000 clientes permanecían sin luz, pero aclaró que esas interrupciones no estaban relacionadas con el incidente de Sabana Llana.

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Así lució la subestación Sabana Llana tras incendio El incidente provocó la salida de servicio de varias unidades de generación, y dejó a sobre 200,000 abonados sin energía eléctrica

El vicepresidente ejecutivo aseguró que la subestación ya se encuentra en servicio, excepto el área de distribución donde ocurrió la avería, y que todos los clientes que se suplen de ella reciben electricidad. Personal de LUMA continuaba realizando pruebas para identificar qué equipo falló y qué provocó el incendio.

“Confío que durante el día de hoy ya tengamos un panorama más claro y le podamos informar qué fue lo que ocurrió, cómo lo vamos a mejorar y evitar que esto ocurra”, expresó.

LUMA había señalado previamente que su investigación preliminar apuntaba a un evento en el sistema de transmisión y distribución que tuvo un impacto en la generación.

1 / 12 | 📷 En imágenes: fuego en subestación de LUMA Energy dejó a cientos de miles sin energía eléctrica. Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 12 📷 En imágenes: fuego en subestación de LUMA Energy dejó a cientos de miles sin energía eléctrica Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Poco después de la medianoche, la empresa Genera PR indicó que “la Unidad 5 de Central San Juan regresó en servicio, mientras que se trabaja para poner en servicio nuevamente las unidades Trailer Mounted de esa central”.

Agregó que “as Unidades GT2 y GT3 de Central Cambalache también regresaron en servicio”.

“Las unidades de Central Mayagüez que el Operador del Sistema había sacado de servicio de manera preventiva ya están nuevamente en línea”, apuntó.