Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026.

1 / 12 “Fallas y averías” en el sistema de LUMA dejan a más de 200,000 clientes sin luz

“Fallas y averías” en el sistema de LUMA dejan a más de 200,000 clientes sin luz . Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026.

1 / 12 | “Fallas y averías” en el sistema de LUMA dejan a más de 200,000 clientes sin luz . Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la subestación Sabana Llana, entre Carolina y San Juan, reportada el 23 de septiembre de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas

Unas fallas y averías reportadas esta noche en el sistema de LUMA Energy, que suple a clientes de San Juan y Carolina, provocaron que más de 200 mil clientes quedaran sin electricidad.

Pasadas las 9:50 p.m., el sitio web de Luma Energy mostraba 214,765 clientes afectados, en su mayoría ubicados en las regiones de San Juan y Carolina.

En el caso de San Juan había unos 117,239 clientes sin servicio y en Carolina otros 92,655.

El zar de Energía, Josué Colón, informó que a las 8:11 p.m. iniciaron “una serie de fallas y averías” en la infraestructura de líneas de transmisión de 115 kilovatios y en el Centro de Transmisión de Sabana Llana, bajo el operador LUMA Energy.

“La avería sacó de servicio las unidades de la central San Juan y Cambalache, y afectó las operaciones en las unidades de las centrales Palo Seco y Aguirre. El personal técnico de Genera PR se encuentra estabilizando los sistemas y equipos en la central San Juan y Cambalache para retornarlas a servicio a la mayor brevedad posible. El personal técnico de LUMA se encuentra atendiendo las averías en el campo, mientras el personal del Centro de Control en Monacillo están estabilizando la red de Transmisión”, explicó el funcionario en sus redes sociales.

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Así lució la subestación Sabana Llana tras incendio El incidente provocó la salida de servicio de varias unidades de generación, y dejó a sobre 200,000 abonados sin energía eléctrica

Mientras, el portavoz de la empresa LUMA Energy, Hugo Sorrentini, informó a El Nuevo Día que hubo una “situación” en la subestación de Sabana Llana, en Carolina. Al tiempo que usuarios de las redes sociales, que transitan por el área, reportaron sobre una “explosión” y un “incendio” en el lugar.

Sorrentini, por su parte, no confirmó esa información y se limitó a mencionar que se está atendiendo un evento en la subestación. Asimismo, el portavoz dijo que la empresa está implementando, en este momento, apagones selectivos.

Más adelante, la empresa- a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico-confirmó en sus redes sociales que atienden incidentes en San Juan y Carolina.

En una actualización mediante vídeo publicado en su cuenta de Facebook, LUMA Energy indicó que, preliminarmente, el incidente comenzó en la subestación Sabana Llana y que afectó unidades de generación. Resaltaron, además, que tienen brigadas atendiendo la situación y que esperan restablecer el servicio a los clientes afectados en las próximas dos horas.

“Algunos clientes experimentan interrupciones en el servicio eléctrico debido a deficiencias en generación y un incidente en el componente de transmisión y distribución en San Juan y Carolina, respectivamente. En coordinación con Genera PR, nuestras brigadas ya atienden los eventos reportados de la manera más rápida y segura posible”, sostuvieron.

De otra parte, Genera PR informó en sus redes sociales que el incidente responde a un “disturbio en la red de transmisión de de LUMA Energy”.

“Informamos que, a raíz de un disturbio en la red de transmisión operada por LUMA Energy, la Unidad 5 y las unidades Trailer Mounted de Central San Juan salieron de servicio al activarse sus sistemas de protección, con el fin de evitar daños mayores a los equipos”.

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Detallaron también que las Unidades GT2 y GT3 de Central Cambalache también salieron de servicio “por la activación de sus sistemas de protección ante el mismo disturbio”.

“Además, unidades del área Sur fueron impactadas por el disturbio y redujeron su capacidad de forma abrupta, pero se mantienen en servicio. Adicionalmente, el operador del sistema de transmisión desconectó de forma remota unidades de Central Mayagüez para evitar sobrecargas en la red eléctrica”, detallaron.

Genera PR informó que se mantiene trabajando en coordinación con LUMA Energy para restablecer el servicio a los clientes y devolver las unidades al sistema.

“Comprendemos la frustración que sienten los clientes cuando pierden el servicio eléctrico. El sistema de generación, transmisión y distribución de Puerto Rico es operado por múltiples entidades, y el rol de Genera PR es informar con transparencia sobre lo ocurrido y su impacto en nuestras operaciones”, indicaron.