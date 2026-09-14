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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Nuevos mensajes de texto revelan que el zar de Energía intervino para acelerar el contrato de Power Expectations
La información demuestra que al menos desde junio de 2025, Josué Colón Ortiz impartía instrucciones, exigía avances y advertía que quien interfiriera con la estabilidad del sistema eléctrico “iría preso”
14 de septiembre de 2026 - 2:25 PM