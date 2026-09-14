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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Nuevos mensajes de texto revelan que el zar de Energía intervino para acelerar el contrato de Power Expectations

La información demuestra que al menos desde junio de 2025, Josué Colón Ortiz impartía instrucciones, exigía avances y advertía que quien interfiriera con la estabilidad del sistema eléctrico “iría preso”

14 de septiembre de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado 2 de septiembre, Colón Ortiz aseguró repetidamente en una vista de la comisión cameral que no intervino en el proceso de evaluación, negociación y contratación de Power Expectations. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por

La prisa del zar de Energía, Josué A. Colón Ortiz, para concretar el contrato de generación de energía temporera con Power Expectations se manifestó hace más de un año, según surge de un chat que contiene múltiples mensajes en torno al proceso de competencia que ahora es objeto de investigaciones a nivel estatal y federal.

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Power ExpectationsEnergía eléctrica
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