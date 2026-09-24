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Huracán Polo alimenta temores de deslizamientos de tierra e inundaciones en el suroeste de México

No se prevé que Polo toque tierra, dijeron los meteorólogos y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum

24 de septiembre de 2026 - 8:55 PM

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Una persona reacciona ante el fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Polo, este miércoles, en Acapulco, Guerrero, México. El fenómeno, debilitado a categoría 4, mantiene un desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano. Oleaje en las costas de Acapulco, México, mientras el huracán Polo se aproxima a la región del Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que, aunque se esperan fluctuaciones en su intensidad, el sistema continuará como un huracán mayor muy poderoso durante los próximos días.La rápida intensificación del huracán Polo esta semana sorprendió a científicos y autoridades. El investigador Philip Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó el fortalecimiento al fenómeno climático El Niño, relacionado con condiciones extremas de sequía e inundaciones en distintas regiones.
1 / 10 | Huracán Polo alimenta temores de deslizamientos de tierra e inundaciones en el suroeste de México. Una persona reacciona ante el fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Polo, este miércoles, en Acapulco, Guerrero, México. El fenómeno, debilitado a categoría 4, mantiene un desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano. - David Guzmán
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El suroeste de México se preparaba el miércoles para inundaciones costeras y deslaves a causa de las lluvias generadas por el huracán Polo.

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El Centro Nacional de Huracanes (CNH) describió a Polo como una tormenta “extremadamente peligrosa” que azotaría el estado mexicano de Guerrero, sumergiendo zonas costeras con entre cuatro a seis pulgadas de lluvia hasta el jueves. Guerrero ha sido golpeado repetidamente por huracanes en los últimos años.

No se prevé que Polo toque tierra, dijeron los meteorólogos y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La lluvia y los fuertes vientos ya habían comenzado a azotar la costa, con grandes olas estrellándose contra las playas.

También se esperaban condiciones de tormenta tropical, incluida lluvia torrencial y vientos extraordinarios, a lo largo de la costa del Pacífico en los estados de Michoacán y Colima hasta el jueves.

En su punto máximo, Polo fue un huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora (mph). Para la tarde del miércoles era de categoría 4, pero aún registraba vientos máximos sostenidos de 145 mph.

“Se prevén fluctuaciones en la intensidad, pero se espera que Polo siga siendo un huracán muy potente durante los próximos días”, dijo el CNH.

Olas, inundaciones y deslaves suponen un peligro

Concepción López Villegas se afanaba en reforzar su restaurante junto al mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante el embate previsto de la lluvia. El fuerte oleaje ya golpeaba algunas playas y López Villegas dijo que temía que la tormenta destruyera el pequeño negocio en el que ha trabajado durante décadas.

El CNH advirtió que las lluvias causadas por Polo podrían ocasionar inundaciones y deslaves, en particular en Guerrero.

La región más amenazada por el huracán es rural y montañosa, salpicada de unos pocos pequeños pueblos turísticos y puertos.

El gobierno de México ha pedido evacuaciones en algunas zonas y habilitó refugios para los afectados. Miles de efectivos militares y de la Cruz Roja han sido desplegados en la región como medida preventiva.

El Niño impulsó la rápida intensificación

Philip Klotzbach, científico investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó la intensificación al fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que ha alimentado sequías en México y Centroamérica e inundaciones en otras partes de la región.

En el Pacífico ha resultado en aguas más cálidas y patrones de viento que sirven de combustible para los huracanes, señaló.

“Están todos los ingredientes que los huracanes necesitan para volverse realmente fuertes realmente rápido”, afirmó Klotzbach.

Otro huracán podría golpear Hawai

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta tropical Nolo probablemente se intensificaría antes de acercarse a la Isla Grande el viernes o el sábado.

La tormenta tiene el potencial de convertirse en un huracán de gran intensidad, señaló John Bravender, meteorólogo de coordinación de alertas del servicio meteorológico, durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde.

Si bien se esperan vientos fuertes, Bravender señaló que la principal preocupación es la posibilidad de inundaciones repentinas. Dijo que podrían caer de 50 a 76 centímetros (de 20 a 30 pulgadas) de lluvia hasta el sábado en las zonas del sureste de la Isla Grande, la misma región que fue duramente afectada en agosto por el huracán Lala.

Instó a todas las islas de Hawái a prepararse por si la trayectoria de la tormenta cambiara.

“Hay que tomar medidas ahora”, dijo Bravender. “Hoy es realmente el último día sin lluvia que tienen para prepararse”.

La cooperativa eléctrica de Kauai instó a los residentes a prepararse para “la posibilidad de cortes de luz prolongados” y a almacenar alimentos no perecederos y agua potable.

Más de 100 hogares de Kauai siguen sin electricidad por el huracán Lowell, que pasó al oeste de la isla el 7 de septiembre .

Hawaiian Electric, la principal empresa de servicios públicos del estado, dijo que las cuadrillas regresarían a las zonas en riesgo para ayudar a los residentes a prepararse para la tormenta que se avecina.

Odalys gana fuerza y se convierte en huracán

El huracán Odalys, también en el Pacífico, se fortaleció el miércoles, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph). Se ubicaba a unos 2.040 kilómetros (1.265 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y no existe riesgo de que toque tierra, según el CNH.

Un aviso indicaba que Odalys podría aumentar de intensidad durante los próximos días, pero probablemente se debilitaría hacia el fin de semana.

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HuracanesMéxicoTemporada de huracanesOcéano PacíficoCentro Nacional de Huracanes
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