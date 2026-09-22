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El huracán Polo se fortalece a categoría 5 en el Pacífico frente a México

El sistema provocará fuertes lluvias en las zonas costeras de los estados de Guerrero y Michoacán

22 de septiembre de 2026 - 9:25 AM

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El huracán Polo tenía, en la mañana del martes, vientos máximos sostenidos de 160 mph.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - El huracán Polo se convirtió en una tormenta de categoría 5 el martes en el Pacífico oriental frente al suroeste de México. Se esperaba que llevara lluvias intensas al suroeste de México, aunque sin tocar tierra.

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La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 160 mph (257 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se considera que las tormentas alcanzan categoría 5 si tienen vientos que superan las 157 mph (250 km/h).

Polo se desplazaba hacia el este a casi 6 mph (9 km/h) y se pronosticó que giraría bruscamente hacia el noroeste y el oeste-noroeste. En esa trayectoria, Polo rozaría la costa mexicana durante unos días sin tocar tierra directamente.

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa desde el sur de Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, lo que significa que eran posibles condiciones de tormenta tropical en el área dentro de dos días. Polo se ubicaba a unas 330 millas (530 kilómetros) al sur-sureste de Manzanillo a última hora del lunes.

Se esperaban lluvias intensas con potencial de inundaciones y deslaves para las zonas costeras de los estados de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Podrían registrarse cantidades menores de lluvia en porciones costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco.

Más al oeste, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Odalys estaba lejos de tierra, pero se esperaba que se convirtiera en huracán a mediados de semana. Odalys tenía vientos máximos sostenidos de 50 mph (85 km/h) el lunes.

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Fay se había debilitado a 40 mph (65 km/h) al suroeste de las Azores y se pronosticó que se convertiría en remanentes a última hora del martes.

Aún no se han formado huracanes en el Atlántico este año, y este año ha establecido un récord por el mayor tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una temporada sin un huracán. Los efectos de El Niño de este año sofocan las tormentas antes de que ganen fuerza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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HuracanesMéxicoCentro Nacional de HuracanesBreaking News
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