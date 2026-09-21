Huracán Polo gana fuerza rápidamente y se espera que afecte a México

MIAMI — El huracán Polo se intensificará rápidamente en el océano Pacífico y se convertirá en un huracán de categoría mayor a lo largo de esta semana, advirtieron los meteorólogos el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, indicó que Polo podría provocar lluvias intensas, fuerte oleaje y vientos con la intensidad de una tormenta tropical en algunas zonas de México desde la noche del martes hasta las primeras horas del miércoles.

El lunes, Polo se desplazaba hacia el este. Sin embargo, los meteorólogos indicaron en un aviso que, hacia la noche del martes, dará un “giro brusco” hacia el oeste-noroeste o noroeste. Se esperaba que el huracán avanzara a lo largo de la costa occidental de México, pero que permaneciera en alta mar.

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El centro del huracán se encontraba a unos 435 kilómetros (270 millas) al sur-sureste de Manzanillo (México) y a 306 kilómetros (190 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo (México). Los vientos máximos sostenidos alcanzaban los 129 km/h (80 mph).

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El pronóstico preveía entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia, con acumulados aislados cercanos a los 30 centímetros (12 pulgadas), en las zonas costeras de los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Era posible que se produjeran inundaciones y deslizamientos de tierra.

Más al oeste, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Odalys se encontraba lejos de tierra firme, pero se esperaba que se convirtiera en huracán a mediados de semana.

El lunes, Odalys registraba vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph). Se encontraba a poco más de 2 253 kilómetros (1 400 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California. Se desplazaba hacia el noroeste a 19 km/h (12 mph).

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Fay se estaba debilitando. Los vientos máximos bajaron a 80 km/h (50 mph) y Fay se encontraba a 692 kilómetros (430 millas) al suroeste de las Azores.

En 2026 aún no se han formado huracanes en el Atlántico, y este año se ha batido el récord del periodo más largo en el que una temporada ha comenzado sin ningún huracán. Los efectos de El Niño de este año sofocan las tormentas antes de que se formen.

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