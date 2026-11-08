Rusia ataca a equipos de emergencia en refugio al sur de Ucrania

Un dron ruso atacó el domingo a los equipos de emergencia que llevaban a cabo operaciones de rescate en el sur de Ucrania, alcanzando una antigua escuela y un refugio cercano que ya habían sido bombardeados anteriormente por varias bombas guiadas rusas, mientras los residentes esperaban ayuda humanitaria, según informaron las autoridades.

Ucrania ha afirmado que el ataque del lunes cobró la vida de al menos 55 personas en la localidad de Komyshuvakha, cerca de la línea del frente en la región de Zaporizhzhia.

Nadie resultó herido en el ataque del domingo contra ese mismo lugar, pero se produjeron daños en el equipo de rescate especializado, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Según la agencia de inteligencia militar de Ucrania, la HUR, unas 50 personas seguían figurando como desaparecidas. Muchos de los cadáveres recuperados aún no han sido identificados y se están realizando análisis de ADN.

1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka 1 / 13 Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. Evgeniy Maloletka Compartir

Mykola Krasnov, de 72 años y residente en el pueblo, declaró el sábado a The Associated Press que seguía buscando a su esposa, pero que no había tenido noticias de los equipos de rescate.

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“Se fue a buscar ayuda humanitaria y allí cayeron tres toneladas de bombas. ¿Dónde está?“, dijo. “No volvió a casa y no encontraron su cadáver allí. No está en el depósito de cadáveres y tampoco está aquí viva”.

HUR afirmó el sábado que había identificado a algunos de los militares rusos implicados en el ataque de “doble impacto” con bombas aéreas, que destruyó la antigua escuela y las instalaciones subterráneas que los residentes utilizaban como refugio.

Ucrania ha acusado en repetidas ocasiones a Rusia de lanzar múltiples ataques contra el mismo lugar en rápida sucesión para atacar a los equipos de emergencia que acuden al lugar tras el ataque inicial.

La comunidad se despide de los agentes de policía y de sus vecinos

El sábado, agentes de policía y familiares se reunieron en Zaporizhzhia para celebrar una ceremonia de despedida en honor a los seis agentes fallecidos en los ataques rusos contra Komyshuvakha, entre ellos cuatro que perdieron la vida cerca de la antigua escuela.

Llovía mientras las familias lloraban junto a los ataúdes y los agentes sostenían retratos de sus compañeros fallecidos.

“Utilizaron todas las habilidades de las que disponían para protegerse. Pero cuando el enemigo reunió deliberadamente a civiles en un mismo lugar y luego lanzó ataques contra ellos, ninguna habilidad les habría servido de nada”, afirmó Andrii Khomenko, un teniente coronel de la policía que había trabajado junto a las víctimas.

Yuliia Nykonenko, teniente de policía de alto rango, afirmó que los agentes habían arriesgado sus vidas para salvar a otras personas, entre ellas niños. Contó que, en una ocasión, habían logrado escapar juntos de un dron FPV ruso.

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La comunidad también se despidió de tres vecinos que figuraban entre los fallecidos. Fueron enterrados uno junto al otro, en una zona del cementerio de Zaporizhzhia donde las autoridades tienen previsto erigir un monumento conmemorativo.

Entre quienes lloraban la pérdida de sus seres queridos se encontraba Yurii Karapetian, un líder comunitario cuya esposa, Natalia Karapetian, había fallecido. Contó que ella estaba repartiendo pan a las personas que se encontraban en el refugio cuando cayeron las bombas rusas.

“Este dolor, diría yo, es insoportable”, afirmó.

Dijo que su mujer había decidido quedarse en Komyshuvakha para ayudar a otros vecinos, muchos de ellos personas mayores que vivían solas. Además, instó a la comunidad internacional a actuar.

“El mundo entero debe comprender que, si no se les detiene (a los rusos), no se detendrán. No se detendrán en Ucrania. No se detendrán en ningún sitio”, afirmó.

Zelenskyy pide sanciones contra los proveedores de misiles rusos

El presidente Volodymyr Zelenskyy calificó el domingo el ataque contra los equipos de emergencia en Komyshuvakha de “cinismo y brutalidad absolutos”.

En una publicación en X, Zelenskyy también afirmó que los ataques rusos de la noche anterior contra las infraestructuras energéticas de la región ucraniana de Dnipropetrovsk habían dejado sin electricidad a más de 600,000 personas. Otras regiones también sufrieron cortes de suministro.

Rusia lanzó 115 misiles, 1,900 bombas aéreas guiadas y más de 3,000 drones contra Ucrania durante la semana pasada, afirmó. Añadió que muchos de los misiles se habían fabricado este año, e instó a los socios de Kiev a sancionar a las entidades implicadas en su fabricación.

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“Si el mundo no dispone de suficientes capacidades antibalísticas para proteger el espacio aéreo ucraniano, entonces hay que detener la fabricación de misiles”, afirmó, instando a la Unión Europea a imponer un contundente 22.º paquete de sanciones contra Rusia.

La central nuclear de Zaporizhzhia se queda sin suministro eléctrico externo

La central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia y la mayor de Europa, se ha quedado sin suministro eléctrico externo después de que se desconectara, por motivos de seguridad, una línea eléctrica dañada, según informó el domingo la dirección de la central.

Según la información facilitada, la planta funcionaba con generadores diésel de emergencia desde que un sistema de protección automático había desconectado la línea de Ferosplavna, que había sufrido daños.

La central dejó de funcionar poco después de que Rusia la tomara al inicio de la guerra, pero necesita suministro eléctrico para mantener en funcionamiento los sistemas de refrigeración esenciales. Su suministro eléctrico externo se ha interrumpido periódicamente, lo que ha suscitado el temor a un accidente nuclear en caso de cortes prolongados, mientras Moscú y Kiev se culpan mutuamente de los ataques que han dañado las líneas eléctricas cercanas.

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