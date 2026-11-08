Terremoto de magnitud 5.7 sacude a Japón

Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón el domingo, rompiendo ventanas de tiendas, haciendo que la gente saliera de los edificios y dejando al menos 22 personas heridas, reportaron medios locales.

La Agencia Meteorológica de Japón situó la magnitud del terremoto en 5.7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo reportó con una magnitud de 5.5. Se reportaron réplicas más pequeñas.

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada, incluida la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara y las prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji, así como Gifu.

Imágenes de la televisión japonesa mostraban ventanas de tiendas rotas y fragmentos de vidrio esparcidos en las calles. Una librería quedó con montones de libros que habían salido volando de los estantes. Entre los heridos había personas que cayeron por las escaleras mientras intentaban huir.

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El terremoto, que se produjo a la 1:04 a.m., se localizó a unos 40 kilómetros (25 millas) por debajo de la superficie en la prefectura de Shizuoka. Aichi y Shizuoka son regiones vecinas. Están lo suficientemente lejos de Tokio como para que el terremoto no se sintiera allí. La sacudida más violenta se sintió en Aichi, según evaluaciones sísmicas oficiales.

Los trenes bala Shinkansen circulaban a velocidades más lentas en las zonas afectadas como medida de precaución. A veces los terremotos pueden dañar las vías férreas por las que circulan los trenes.