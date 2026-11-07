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Juez de Paraguay ordena prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

La Fiscalía formalizó cargos contra el exmandatario por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio

7 de noviembre de 2026 - 7:10 PM

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Fotografía de archivo que muestra al presidente de Paraguay, Santiago Peña. (Juan Pablo Pino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un juez de Paraguay ordenó este sábado que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank.

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“Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, dijo a periodistas el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, tras una audiencia de imposición de medidas.

Otazú explicó que Peña “se abstuvo de declarar”.

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank, una institución con 2,94 millones de clientes, entre ellos entidades públicas que depositaron millonarios fondos durante el mandato de Peña.

El juez ordenó hoy que el exmandatario, de 47 años, continúe recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche del viernes tras hacerse efectiva una orden de detención librada por los fiscales después de que Peña fue destituido por el Senado en un juicio político por “mal desempeño de funciones”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia días después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank. Peña anunció su renuncia en un video publicado en la red social X, en el que afirmó que daba un paso al lado para preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.“¡Queremos tu cabeza, Peña!”, gritaban. Sus pancartas exigían un juicio político contra el mandatario, lo calificaban como “el enemigo de los ahorristas” y reclamaban: “Devuélvannos nuestro dinero”.
1 / 9 | La salida de Santiago Peña: el presidente que renunció en medio de una crisis bancaria en Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia días después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank. - Juan Pablo Pino

La decisión, adoptada por los 44 senadores presentes, evitó que Peña se convirtiera en senador vitalicio y contara con fueros.

El magistrado puntualizó que Peña no será trasladado a una cárcel común, tras argumentar que, como expresidente, “maneja demasiada información sensible” en asuntos como el crimen organizado.

Horas antes, la Fiscalía acusó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno.

La imputación fiscal indica que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en ese banco.

Además, Peña, detalla la acusación de los fiscales, “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno holding, un grupo empresarial que incluye a la finiquitada entidad financiera.

Por este caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank.

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