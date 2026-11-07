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Estados Unidos dispara contra buque comercial en el golfo de Omán por violar el bloqueo contra Irán

La embarcación ignoró las advertencias de las fuerzas militares estadounidenses, según informó el Comando Central

7 de noviembre de 2026 - 6:58 PM

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Una aeronave militar estadounidense disparó municiones de precisión contra el barco M/V Huda. (U.S. Central Command)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron este sábado un buque comercial con bandera de San Cristóbal y Nieves en el golfo de Omán por presuntamente violar el bloqueo marítimo contra Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de una reescalada de tensión.

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Una aeronave militar estadounidense disparó municiones de precisión contra el barco M/V Huda, que quedó “inhabilitado”, después de que la tripulación “ignoró repetidas advertencias e intentó violar el bloqueo contra Irán en múltiples ocasiones”, expuso un comunicado del Centcom, con sede en Florida.

Los soldados estadounidenses ordenaron entonces a la tripulación evacuar las áreas designadas como blanco del ataque, añadió el organismo militar, que sostuvo que el buque de carga intentaba salir de las aguas regionales tras haber recalado en un puerto iraní.

El ataque ocurrió el mismo día en el que la Armada iraní anunció que otro petrolero se incendió tras chocar con una mina naval en el este del estrecho de Ormuz.

Esto se suma a dos buques que sufrieron incidentes similares el viernes en esta estratégica vía marítima, cuyo tránsito mantiene restringido Teherán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

También este sábado, el Centcom anunció un nuevo grupo de trabajo militar para impedir que Irán transporte por tierra armas, materiales sujetos a sanciones e ingresos ilícitos mediante las fronteras terrestres de la República Islámica y el mar Caspio.

Además, el presidente Donald Trump confirmó el viernes nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa antiaérea que, según afirmó, quedó destruido en minutos.

El Centcom recordó que continúa aplicando de “manera estricta” el bloqueo naval contra Irán que desde julio ha resultado en 147 buques comerciales redirigidos por las fuerzas estadounidenses y cinco buques mercantes inmovilizados que se negaron a cumplir.

Asimismo, el Centcom citó que antes destruyó otros 10 petroleros comerciales iraníes a los que acusó de pertenecer “a la red clandestina multimillonaria” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) iraní.

“Se aconseja a todos los marinos que naveguen cerca de las zonas costeras iraníes o aguas circundantes acatar las advertencias de bloqueo emitidas por las fuerzas estadounidenses”, alertó.

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