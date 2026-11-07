Muere niña de 11 años tras presuntamente caerle encima un portón en Manatí

Una niña de 11 años murió la tarde de este sábado luego de que presuntamente le cayera encima un portón en la urbanización Linda Mar, del sector Mar Chiquita, en Manatí.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Arecibo confirmó a El Nuevo Día que las autoridades fueron alertadas sobre el incidente desgraciado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los paramédicos llegaron a la escena, constataron que la menor no presentaba signos vitales.