Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
7 de noviembre de 2026
87°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Filtran datos personales del canciller italiano en la dark web

Antonio Tajani denunció que ciberdelincuentes difundieron información suya y buscan obtener más datos de él y su familia para amenazarlos e intimidarlos.

7 de noviembre de 2026 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, habla con reporteros en Estambul, Turquía, el 23 de octubre de 2026. (AP Foto/Emrah Gurel) (Emrah Gurel)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reveló el sábado que sus datos personales se han difundido en la dark web, una parte cifrada de internet, y que ha quedado expuesto a “amenazas e intimidación”. La primera ministra del país, Giorgia Meloni, culpó a hackers prorrusos de la filtración.

RELACIONADAS

Tajani hizo el anuncio en una publicación en redes sociales tras una serie de falsas amenazas de bomba en toda Europa que provocaron desvíos de vuelos y amenazas a la seguridad de medios de comunicación, así como ataques recientes a sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones.

“Desde hace días, ciberdelincuentes están difundiendo mis datos personales en la dark web y buscando otra información, exponiéndome de hecho a mí y a mi familia a nuevas amenazas e intimidación”, afirmó Tajani, añadiendo que los delincuentes “están dispuestos a pagar por otros detalles sobre mí y mis seres queridos”.

Meloni expresó en un comunicado su solidaridad con Tajani “tras las revelaciones sobre las actividades de hackers prorrusos y la publicación en la dark web de datos personales”. Calificó los intentos de vender información confidencial de funcionarios gubernamentales como “un asunto que despierta gran preocupación y que debe abordarse con la máxima determinación”.

Tajani, que también es viceprimer ministro del gobierno de Italia, no especificó el tipo de información que se había compartido, pero sugirió que la ciberamenaza continuaba.

“No permitiré que me intimiden de ninguna manera”, manifestó. ”Seguiré trabajando para defender mi ministerio y a Italia, y reforzaré aún más los vínculos y la cooperación para protegernos juntos”.

Tajani no dijo quién podría estar detrás del ciberataque, pero reiteró el apoyo del gobierno italiano a Ucrania.

Tags
Ciberataques
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: