Mueren dos paracaidistas en California al enredarse sus paracaídas en el aire

LAKE ELSINORE, California, EE.UU. — Dos paracaidistas que participaban en un evento organizado de paracaidismo en California murieron tras chocar en el aire y precipitarse al suelo.

El incidente ocurrió el viernes e involucró a dos paracaidistas con licencia y experiencia en Skydive Elsinore, informó la empresa en un comunicado. El Departamento de Bomberos del Condado Riverside indicó que ambos sufrieron lesiones traumáticas y fueron trasladados a un hospital local en estado crítico.

Skydive Elsinore señaló que la parte de caída libre del salto y la apertura de los paracaídas transcurrieron con normalidad, pero cuando se preparaban para aterrizar, los dos paracaidistas chocaron a aproximadamente 46 metros (unos 150 pies) sobre el suelo.

“La colisión hizo que sus paracaídas se enredaran, y ambos sufrieron heridas críticas cuando llegaron al suelo”, explicó Skydive Elsinore en un comunicado. Fueron declarados muertos en el hospital.

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