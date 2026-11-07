Mueren dos paracaidistas en California al enredarse sus paracaídas en el aire
El incidente ocurrió cuando se preparaban para aterrizar
7 de noviembre de 2026 - 1:00 PM
7 de noviembre de 2026 - 1:00 PM
LAKE ELSINORE, California, EE.UU. — Dos paracaidistas que participaban en un evento organizado de paracaidismo en California murieron tras chocar en el aire y precipitarse al suelo.
El incidente ocurrió el viernes e involucró a dos paracaidistas con licencia y experiencia en Skydive Elsinore, informó la empresa en un comunicado. El Departamento de Bomberos del Condado Riverside indicó que ambos sufrieron lesiones traumáticas y fueron trasladados a un hospital local en estado crítico.
Skydive Elsinore señaló que la parte de caída libre del salto y la apertura de los paracaídas transcurrieron con normalidad, pero cuando se preparaban para aterrizar, los dos paracaidistas chocaron a aproximadamente 46 metros (unos 150 pies) sobre el suelo.
“La colisión hizo que sus paracaídas se enredaran, y ambos sufrieron heridas críticas cuando llegaron al suelo”, explicó Skydive Elsinore en un comunicado. Fueron declarados muertos en el hospital.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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