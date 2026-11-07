Aumentan las falsas amenazas de bomba dirigidas contra vuelos en Europa: lo que debes saber

Esta semana se han producido amenazas de bomba contra decenas de vuelos en toda Europa, tras una serie de falsas alarmas que provocaron desvíos de vuelos y obligaron a las compañías aéreas a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los pasajeros y reducir al mínimo las perturbaciones en el tráfico aéreo.

Las falsas amenazas de bomba son relativamente habituales, pero no es habitual que se produzcan tantas en un periodo tan breve. No se han encontrado objetos sospechosos y nadie ha resultado herido, pero las amenazas han suscitado preocupación porque se producen tras otros incidentes en Europa, entre los que se incluyen ataques a los sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones.

Con una serie de interrogantes sin respuesta que se cernían sobre el continente —no se sabía si las amenazas estaban relacionadas entre sí, quién las había enviado ni qué pretendían conseguir—, los expertos en seguridad tenían previsto reunirse en Bruselas la semana que viene para debatir medidas para hacer frente a estas falsas alarmas.

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Esto es lo que hay que saber:

Decenas de vuelos en toda Europa han sido objeto de ataques

Estas falsas alarmas han provocado búsquedas aéreas y desvíos de vuelos y, en algunos casos, aterrizajes de emergencia y escoltas militares.

Aun así, la autoridad europea de tráfico aéreo insistió en que, en general, las amenazas causaron perturbaciones mínimas en la aviación.

Por otra parte, tres cadenas de televisión —la cadena nacional irlandesa RTE, la británica Sky y NOVA TV, una cadena privada búlgara— también recibieron amenazas a la seguridad el viernes, lo que podría indicar que la amenaza se estaba extendiendo más allá de los cielos.

Además, el sábado, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó que sus datos personales se habían difundido en la dark web, una parte cifrada de Internet, y que había sido objeto de “amenazas e intimidaciones”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, culpó a los piratas informáticos prorrusos de la filtración.

Tajani, que también es viceprimer ministro del Gobierno italiano, no especificó qué tipo de información se había compartido, pero dio a entender que la ciberamenaza seguía activa. No indicó quién podría ser el responsable del ciberataque, pero reiteró el apoyo del Gobierno italiano a Ucrania.

No se sabe quién está detrás de las amenazas

Aún no está claro quién está detrás de las amenazas a las compañías aéreas, que se producen en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y de advertencias por parte de las autoridades de que Rusia podría estar intensificando sus denominadas “amenazas híbridas” en Europa —una combinación de ataques encubiertos e indirectos atribuidos a Moscú y destinados a desestabilizar a los países europeos—.

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Las autoridades no han atribuido las amenazas a ningún grupo ni a ningún actor estatal, y no ha surgido ninguna prueba que vincule los bulos con un gobierno. Un correo electrónico con la amenaza, enviado el jueves a las autoridades aeroportuarias de Roma y al que ha tenido acceso The Associated Press, pretendía provenir de un grupo que se autodenominaba antifeminista y afirmaba que su objetivo era un “régimen feminista”.

Otro aeropuerto europeo recibió una amenaza con un texto similar, pero no estaba claro si procedía del mismo remitente.

Mientras tanto, en Ámsterdam, la policía militar neerlandesa (Marechaussee) detuvo el jueves por la noche a un hombre en el aeropuerto de Schiphol, en relación con una amenaza contra un vuelo que estaba a punto de partir hacia Praga, según informó el sábado el portavoz de la Marechaussee, Doron Wallin.

No estaba claro si la amenaza estaba relacionada con otras falsas alarmas recientes. Wallin afirmó que la Marechaussee se enfrenta habitualmente a falsas amenazas de bomba. El avión prosiguió su vuelo hacia Praga más tarde esa misma noche y el hombre fue puesto en libertad al día siguiente.

Un experto afirma que los viajeros no deben alarmarse

Matthew Borie, de Osprey Flight Solutions —empresa que asesora a las compañías aéreas sobre amenazas a la seguridad de los vuelos—, afirmó que tenía varias hipótesis sobre los incidentes, que iban desde una única amenaza que desencadenara una serie de incidentes de imitación hasta un individuo o un grupo que realizara múltiples amenazas, pasando por operaciones de “guerra híbrida” llevadas a cabo por actores estatales o sus simpatizantes.

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El hecho de que la atención se centre en Europa significa que “podría haber un componente ruso”, afirmó Borie, cofundador y director de inteligencia de la empresa. “Sin embargo, debemos tener en cuenta que la guerra híbrida iraní también está igual de presente en ciertas zonas de Europa”.

¿Cuál es su mensaje para los viajeros?

“No se alarmen”, dijo, y señaló que las autoridades nacionales cuentan con “mecanismos de respuesta coordinados”, entre los que se incluye, en ocasiones, el despliegue de aviones de combate de la OTAN para escoltar a dichos aviones.

Jacob Funk Kirkegaard, investigador principal del centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas, afirmó que las amenazas estaban poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos europeos y de las autoridades aeroportuarias, así como la coordinación de sus respuestas.