El Papa se muestra “orgulloso de ser estadounidense” tras las elecciones de medio término

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL— El papa León XIV declaró el viernes que se sentía “orgulloso de ser estadounidense y de ejercer el derecho” a votar en las elecciones de mitad de legislatura de EE. UU., que otorgaron el control del Congreso a los demócratas en un rechazo al presidente de EE. UU., Donald Trump, y a sus políticas.

En una rueda de prensa celebrada durante su viaje a Latinoamérica, Leo se negó a hacer comentarios sobre el resultado de la votación y se remitió a un comunicado que el Vaticano había publicado la semana pasada, en el que se confirmaba que había enviado su voto por correo desde su ciudad natal, Chicago.

En el comunicado del 30 de octubre, el Vaticano afirmó que Leo había votado “siempre que había tenido derecho a hacerlo”, como prueba de su compromiso con la participación ciudadana. El comunicado también señalaba que Leo cree “en el derecho y el deber de los ciudadanos a participar en los procesos democráticos”.

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Se señaló que el Papa, que también tiene la nacionalidad peruana, había ejercido su derecho al voto mientras vivía en Perú. Leo afirmó el viernes que no había podido votar en las recientes elecciones de Perú, ya que el voto por correo “no es posible”.

“Pero yo lo habría hecho. Es algo positivo”, afirmó. A otro periodista, que le preguntó por la importancia de su voto por correo en Chicago, Leo se remitió al comunicado del Vaticano, pero añadió: “Estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercer ese derecho”.

El voto de Leo suscitó cierto debate, dado que Leo es el jefe de Estado de un país extranjero —la Santa Sede— y adoptó una nueva identidad —el papa León XIV, el 266.º sucesor de San Pedro— tras su elección como papa el 8 de mayo de 2025.

La legislación federal de EE. UU. permite a los ciudadanos estadounidenses, incluso a aquellos que trabajan para gobiernos extranjeros, conservar su ciudadanía. Sin embargo, en lo que respecta a la Iglesia católica, él es Leo, no Robert Prevost, el nombre que figura en su censo electoral.

Sin embargo, al Papa le gusta cambiar un poco de actitud cuando le conviene en asuntos especialmente delicados. Así lo hizo el pasado fin de semana, al recibir a jugadores de baloncesto de su antigua universidad, la Universidad de Villanova, y de su rival, Notre Dame. Leo bromeó diciendo que “el Papa” no toma partido, pero que “Prevost” era de Villanova.

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El primer viaje de Leo tras la operación

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Leo hizo estas declaraciones de camino a Montevideo (Uruguay), la primera parada de una gira de 12 días por tres países que tiene lugar apenas tres semanas después de que el Papa, de 71 años, se sometiera a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

“Yo también estoy muy contento de estar aquí”, dijo Leo a los periodistas cuando se acercó a la parte trasera del avión para saludarlos. Cuando le preguntaron si se sentía tan bien como parecía, respondió con humor: “Quizá incluso mejor”.

Leo reconoció que algunas personas habían dudado de que pudiera realizar el viaje, que también le llevará a Argentina y Perú, después de que el 11 de octubre revelara al mundo que tenía un nódulo en el pulmón y se sometiera a una intervención quirúrgica dos días después.

“Confieso que, desde el primer día, no tuve ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que llevarse a cabo”, afirmó.

“Alabado sea el Señor y, gracias a la magnífica atención médica, hoy estoy aquí, creo que en bastante buena forma”. No obstante, reconoció que no había tenido ocasión de jugar al tenis.

“Todavía no, pero lo haré”, dijo.

Los médicos confirmaron que Leo padecía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y, tras realizar más pruebas, le dijeron que no necesitaba ningún tratamiento adicional y que podía hacer el viaje.

El nódulo se detectó durante un examen rutinario, en algún momento entre el viaje de Leo a Francia, realizado entre el 25 y el 28 de septiembre, y el anuncio del 11 de octubre.

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“La detección precoz es, sin duda, la mejor opción, por lo que las revisiones periódicas son una bendición”, afirmó Leo.

Atribuyó su recuperación a “la confianza en Dios, a unos buenos médicos, a unos buenos cirujanos y, en general, creo que a un estilo de vida saludable”.

Leo afirmó que lo que había aprendido de su diagnóstico era que sentía el compromiso “de querer seguir estando cerca de quienes están enfermos”, pero también de destacar la necesidad de que la asistencia sanitaria sea un derecho para todas las personas, un mensaje que se espera que haga hincapié durante su viaje.

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