Tres asaltantes armados atan a una pareja durante un robo domiciliario en Santa Isabel
Los individuos se llevaron dinero en efectivo y un Jeep Grand Cherokee gris de 2019, con la tablilla JFU-383
7 de noviembre de 2026 - 11:05 AM
7 de noviembre de 2026 - 11:05 AM
Tres hombres armados y vestidos de negro irrumpieron en una residencia de la calle Unión Final, en Santa Isabel, durante la madrugada de este sábado.
El querellante relató a la Policía que los individuos lo golpearon en la cabeza y, bajo amenaza, lo despojaron de dinero en efectivo. También se llevaron un Jeep Grand Cherokee gris de 2019, con la tablilla JFU-383.
De acuerdo con la Uniformada, antes de huir, los asaltantes les ataron las manos al hombre y a su esposa.
Paramédicos atendieron a ambos en el lugar y la pareja rechazó el traslado a un hospital.
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce quedó a cargo de la pesquisa.
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