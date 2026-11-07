Asesinan a tiros a un hombre en un negocio en Loíza

Un hombre murió baleado la noche del viernes en el negocio Equino Sport Bar, ubicado en la urbanización Villas de Loíza, informó la Policía.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente a eso de las 11:14 p.m.

Al llegar al negocio, los agentes encontraron el cuerpo del hombre, que presentaba múltiples heridas de bala. La Policía indicó que murió en el acto.

De momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.