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Francia afronta su cuarto sábado consecutivo de protestas con 70,000 agentes desplegados

Las manifestaciones de este sábado se producen dos días después de una jornada de movilización nacional masiva

7 de noviembre de 2026 - 8:44 AM

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Las autoridades han reforzado la protección de los centros urbanos y han prohibido concentraciones en determinadas zonas para evitar manifestaciones espontáneas. (Laurent Cipriani)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Francia afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones, por cuarto fin de semana consecutivo, con 70,000 policías y gendarmes desplegados en todo el país y con el principal foco de tensión en París, donde los ‘chalecos amarillos’ quieren acercarse a los centros de poder pese a estar prohibido.

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Las protestas de este sábado se producen dos días después de una jornada de movilización nacional masiva convocada el jueves por los sindicatos contra el aumento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos, y dos días antes de que el primer ministro, Sébastian Lecornu, reciba a sindicatos, patronal y representantes estudiantiles el próximo lunes.

En París, las organizaciones sindicales y estudiantiles convocaron hoy a partir de las 14.00 horas (13.00 GMT) una manifestación autorizada entre las plazas de la República y de la Nación, mientras que los ‘chalecos amarillos’ organizaron una concentración en la plaza de la Concordia, prohibida por la Prefectura de policía.

Cientos de miles de personas se unieron el jueves en huelgas y protestas en todo el país en Francia en demanda de salarios más altos y en apoyo al movimiento de los estudiantes.La marcha de París comenzó pacíficamente el jueves por la tarde en la Plaza de la República.En un comunicado conjunto, los principales sindicatos de Francia advirtieron que el país está al borde de una recesión y que los planes de despidos se multiplica.
1 / 5 | En fotos: franceses llevan más de un mes protestando por mejores salarios y en apoyo a estudiantes. Cientos de miles de personas se unieron el jueves en huelgas y protestas en todo el país en Francia en demanda de salarios más altos y en apoyo al movimiento de los estudiantes. - Laurent Cipriani

Uno de los coordinadores del movimiento, Benjamin Ball, lanzó la víspera un llamamiento a una “desobediencia civil masiva”.

70,000 agentes de nuevo desplegados

Para tratar de evitar disturbios, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, mantuvo el dispositivo de seguridad de las últimas semanas, con 70,000 policías y gendarmes movilizados.

“Si hay vándalos y saqueadores, los estaremos esperando con firmeza”, dijo Nuñez, que afirmó que el nivel de riesgo es similar al de los sábados anteriores, pese a haber menos actos convocados.

Las autoridades han reforzado la protección de los centros urbanos y han prohibido concentraciones en determinadas zonas para evitar manifestaciones espontáneas, con el fin de impedir que se repitan los disturbios y saqueos registrados el 17 de octubre, cuyas imágenes de violencia urbana, destrozos y pillajes en comercios dieron la vuelta al mundo.

El Gobierno busca rebajar la tensión

Para tratar de rebajar tensión, el primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó una reunión el lunes por la mañana en Matignon, sede del Gobierno, con representantes sindicales y empresariales.

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Cientos de miles se manifiestan en toda Francia contra el gobierno de Emmanuel Macron. En medio del caos, este video se viralizó en las redes sociales.

En una carta enviada anoche a los interlocutores sociales, Lecornu aseguró que tiene en cuenta las demandas sindicales relativas a los salarios y al poder adquisitivo, así como las preocupaciones de los empresarios.

Ese día por la tarde, se reunirá con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios para abordar sus reivindicaciones y participar después en un encuentro dedicado a la reforma de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, cuestionada por las movilizaciones estudiantiles iniciadas hace seis semanas.

La reunión contará con los ministros de Educación y de Enseñanza Superior, además de representantes sindicales, empresariales, asociaciones de padres, parlamentarios y responsables universitarios.

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Cientos de miles de personas se manifestaron el sábado, 17 de octubre, contra el alto costo de vida y para exigir cambios sociales.

El Gobierno prevé presentar sus recomendaciones sobre la reforma este mes, aunque ya anunció cambios en Parcoursup a partir de 2027 antes de ser sustituida en 2028.

Entre las medidas ya avanzadas figuran la creación de 500 puestos adicionales de profesores, un límite de 28 alumnos por clase en segundo curso de secundaria y la apertura de 15,000 nuevas plazas en la enseñanza superior.

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