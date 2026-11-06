Hallan cuerpo con heridas de arma blanca en un residencial de San Juan
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada a la línea de confidencias
6 de noviembre de 2026 - 12:24 PM
6 de noviembre de 2026 - 12:24 PM
La Policía investiga las circunstancias que rodean el hallazgo de un cuerpo sin vida en la mañana de hoy, viernes, en un residencial de San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 11:44 a.m. a través de una llamada a la línea de confidencias de la Uniformada.
Según la información preliminar, las autoridades conformaron el hallazgo del cadáver de una persona con “aparentes heridas de arma blanca”, en el cuarto de un apartamento en el residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero.
De inmediato, la persona no fue identificada. Tampoco precisó si se trataba de un hombre o una mujer.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en coordinación con el fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.
Hasta este jueves, la Policía había reportado 365 asesinatos en lo que va de este año; 28 menos que los 393 registrados a la misma fecha en el 2025.
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