Agreden a una mujer y la amenazan con un rifle en un “carjacking” en Toa Baja

Una mujer fue agredida en medio de un carjacking en la noche de ayer, jueves, en Toa Baja, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:49 a.m., en los estacionamientos del condominio Lago Vista, en Levittown.

Según denunció la querellante, “dos individuos encapuchados y vestidos de negro la agredieron, la lanzaron al suelo y, mediante intimidación con un arma de fuego tipo rifle, la despojaron de su vehículo Hyundai Kona, color gris, año 2022”.

“Posteriormente se informó que el vehículo fue recuperado, en la calle A del barrio Amelia, sector Vietnam, frente a la Iglesia Pentecostal, en Guaynabo”, agregó el informe policíaco.

El agente Yahir González, adscrito al precinto antes mencionado, investigó preliminarmente, refiriendo el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe con el caso.

La Policía ha reportado un aumento en los “carjackings” en la región policíaca de Bayamón a la que pertenece Toa Baja.