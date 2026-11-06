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Agreden a una mujer y la amenazan con un rifle en un “carjacking” en Toa Baja

Según la denuncia, se trata de dos individuos que estaban encapuchados

6 de noviembre de 2026 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
La Policía ha reportado un aumento en los carjackings en la región policiaca de Bayamón a la que pertenece Toa Baja.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue agredida en medio de un carjacking en la noche de ayer, jueves, en Toa Baja, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:49 a.m., en los estacionamientos del condominio Lago Vista, en Levittown.

Según denunció la querellante, “dos individuos encapuchados y vestidos de negro la agredieron, la lanzaron al suelo y, mediante intimidación con un arma de fuego tipo rifle, la despojaron de su vehículo Hyundai Kona, color gris, año 2022”.

“Posteriormente se informó que el vehículo fue recuperado, en la calle A del barrio Amelia, sector Vietnam, frente a la Iglesia Pentecostal, en Guaynabo”, agregó el informe policíaco.

El agente Yahir González, adscrito al precinto antes mencionado, investigó preliminarmente, refiriendo el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe con el caso.

La Policía ha reportado un aumento en los “carjackings” en la región policíaca de Bayamón a la que pertenece Toa Baja.

Según la Uniformada, en esa región, hasta este miércoles se habían registrado 41 carjackings; nueve más que los 32 reportados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsCarjackingsPolicía de Puerto RicoLevittown
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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