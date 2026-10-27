Reportan un “carjacking” con armas largas en Bayamón

Un hombre fue víctima de carjacking en la madrugada de hoy, martes, en Bayamón, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:29 a.m., en la parte posterior de Rexville Town Center.

Según la información preliminar, el querellante informó que se encontraba en el lugar cuando “fue interceptado por dos individuos vestidos de negro y portando armas largas”.

Agregó que “mediante amenazas e intimidación, lo despojaron de sus pertenencias personales”.

“Acto seguido, los sospechosos se apropiaron de su vehículo Toyota Yaris, color gris, del año 2019, con tablilla JFB-346, y huyeron del lugar a bordo del automóvil”, añadió el informe policíaco.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.