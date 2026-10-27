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Reportan un “carjacking” con armas largas en Bayamón

La Policía informó que robaron un Toyota Yaris gris de 2019 en una zona aledaña un centro comercial

27 de octubre de 2026 - 6:57 AM

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La región policiaca de Bayamón registra un aumento en los casos de carjackings, con un total de 40 en lo que va de este año, ocho más que los 32 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de carjacking en la madrugada de hoy, martes, en Bayamón, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:29 a.m., en la parte posterior de Rexville Town Center.

Según la información preliminar, el querellante informó que se encontraba en el lugar cuando “fue interceptado por dos individuos vestidos de negro y portando armas largas”.

Agregó que “mediante amenazas e intimidación, lo despojaron de sus pertenencias personales”.

“Acto seguido, los sospechosos se apropiaron de su vehículo Toyota Yaris, color gris, del año 2019, con tablilla JFB-346, y huyeron del lugar a bordo del automóvil”, añadió el informe policíaco.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

La región policíaca de Bayamón registra un aumento en los casos de carjackings, con un total de 40 en lo que va de este año; ocho más que los 32 registrados a la misma fecha en el 2025.

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CarjackingCarjackingsPolicía de Puerto RicoBayamón
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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