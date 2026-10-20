Enmascarados asaltan a pescador y roban vehículo en Luquillo

Las autoridades buscan un vehículo que fue robado mediante carjacking en la noche de ayer, lunes, en Luquillo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:44 p.m., en el área de los pescadores de Playa Azul.

Según informó el querellante, “se encontraba pescando en compañía de un familiar” cuando “varios individuos cubriendo sus rostros se bajaron de una motora y se les acercaron a ellos”.

“Acto seguido, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, los asaltantes los despojaron de varios teléfonos celulares, carteras con documentos personales y las llaves de un vehículo”, agregó el informe policiaco.

Señaló que, entonces, los individuos huyeron del lugar en el vehículo Hyundai Tucson gris del 2022, con tablilla JYE-641, propiedad del perjudicado.