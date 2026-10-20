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Enmascarados asaltan a pescador y roban vehículo en Luquillo

La Policía busca un vehículo Hyundai Tucson gris del 2022 con tablilla JYE-641

20 de octubre de 2026 - 6:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:44 p.m., en el área de los pescadores de Playa Azul, en Luquillo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades buscan un vehículo que fue robado mediante carjacking en la noche de ayer, lunes, en Luquillo, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 10:44 p.m., en el área de los pescadores de Playa Azul.

Según informó el querellante, “se encontraba pescando en compañía de un familiar” cuando “varios individuos cubriendo sus rostros se bajaron de una motora y se les acercaron a ellos”.

“Acto seguido, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, los asaltantes los despojaron de varios teléfonos celulares, carteras con documentos personales y las llaves de un vehículo”, agregó el informe policiaco.

Señaló que, entonces, los individuos huyeron del lugar en el vehículo Hyundai Tucson gris del 2022, con tablilla JYE-641, propiedad del perjudicado.

Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, continúan con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoLuquilloPescadoresCarjackingsSeguridad
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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