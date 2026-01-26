Reportan dos carjackings con 20 minutos de diferencia en San Juan
Uno de los casos se fue en Puerto Nuevo y el otro fue poco después en Santurce
26 de enero de 2026 - 1:51 PM
Dos carjackings fueron reportados esta madrugada con minutos de diferencia en dos sectores de San Juan, informó la Policía.
Uno de los vehículos fue robado a mano armada frente a dos negocios en la avenida De Diego, en Puerto Nuevo.
El perjudicado alegó que, “a eso de las 12:39 de la madrugada, dos individuos, de un total de tres, se le acercaron y portando armas de fuego, lo amenazaron e intimidaron despojándolo de su vehículo Ford Taurus negro y del año 2013, con la tablilla ICX-258. El querellante resultó ileso en estos hechos”, indicó el informe policiaco.
Poco después, el segundo caso se reportó a a eso de las 12:58 de la madrugada, en la calle Torre de la Vega, intersección con la calle Condado, en Santurce.
Según la Uniformada, “una mujer fue víctima de dos asaltantes, que la interceptaron en un carro oscuro, y con armas de fuego le robaron su vehículo Hyundai Santa Cruz negro y del año 2024 con la tablilla 1183536”.
En el interior del auto se encontraban $300 en efectivo, tarjetas bancarias y documentos personales.
Los sujetos “vestían ropa negra y tapaban parcialmente sus rostros con máscaras. Ambos eran de tez trigueña, uno delgado y de baja estatura y el otro grueso y alto”, detalló la Policía.
Posteriormente, a la 1:45 de la madrugada, el agente Esteban Vargas Toro, del Precinto de Barrio Obrero, recuperó dicho vehículo en la calle H, cerca de Villa Pesquera Los Laguneros.
Los casos fueron referidos al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
