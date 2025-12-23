Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan “carjackings” en Santa Isabel y Mayagüez

La Policía informó que robaron un Toyota Corolla gris del 2022 y una Ford Explorer blanca del 2013

23 de diciembre de 2025 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el DSP, en 2018 a esta fecha habían ocurrido 90 carjackings. (Archivo)
Santa Isabel es parte de la región policiaca de Ponce, donde la Policía ha registrado un aumento en casos de carjackings en lo que va de este año con 15 casos, nueve más que los seis reportados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga dos “carjackings” reportados en la madrugada de este martes en Santa Isabel y Mayagüez.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, uno de los casos ocurrió en los predios de un restaurante en Santa Isabel, a eso de las 3:32 de la madrugada.

Según el informe preliminar, el querellante alegó que “un individuo vestido de negro con su mano en la cintura, en compañía de otros tres sujetos, mediante amenaza e intimidación” lo despojó “de su teléfono celular y de su vehículo Toyota Corolla, color gris, cuatro puertas, del año 2022, tablilla JUT-407”.

“Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico al perjudicado”, agregó el comunicado de la Uniformada.

La querella fue referida a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continúan con la pesquisa.

Mientras, en otro caso no relacionado, un hombre fue víctima de carjacking a eso de las 2:45 a.m., en el estacionamiento del Centro Comercial Mayagüez Mall.

Según el comunicado de la Policía, el perjudicado alegó que mientras se encontraba estacionado en el lugar comiendo, “dos individuos enmascarados, a bordo de un vehículo color marrón, se le acercaron. Uno de ellos, portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación, lo despojó de su vehículo marca Ford Explorer, color blanco, año 2013, tablilla IBK 433″.

Dentro del auto se encontraban pertenecías del querellante, un teléfono celular, dos laptops y dinero en efectivo.

“Los asaltantes se marcharon del lugar hacia rumbo desconocido y no le causaron daño físico al querellante”, apuntó el informe.

Santa Isabel es parte de la región policiaca de Ponce, donde la Policía ha registrado un aumento en casos de carjackings en lo que va de este año con 15 casos, nueve más que los seis reportados a la misma fecha en el 2024.

En cambio, la región de Mayagüez había visto una reducción de ocho casos, con dos casos reportados hasta este domingo, en comparación con los 10 reportados a la misma fecha en el 2024.

A nivel de Puerto Rico, la Policía ha documentado un total de 2014 robos de vehículos a mano armada en el 2025, lo que representa 115 menos que los 329 registrados a la misma fecha el año pasado.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
