Investigan hallazgo de dos cuerpos en Rincón y San Germán

Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) buscará encontrar las causas de muerte de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados este lunes en Rincón y San Germán.

Uno de los casos fue reportado a eso de las 9:15 a.m. de la mañana del lunes, en una laguna que ubica en la parte posterior de la avenida Canal, Breeze Beach, en Rincón.

Según información preliminar, una llamada al Distrito de Rincón alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el agua, en estado de descomposición”, indica el informe policíaco. “El cuerpo aún no ha sido identificado”.

“Al momento se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos. Será la autopsia y otras pruebas de rigor las que determinen la causa de la muerte”, agregó.

PUBLICIDAD

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.

Por otro lado, a eso de las 10:25 a.m., agentes del Distrito de San Germán fueron notificados sobre una querella de una “persona muerta sin causa determinada”, en la PR-102, del barrio Sabana Enea, en San Germán.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una “situación sospechosa”.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, “encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue identificado como Joshua Vigo Montañez de 27 años”, apuntó el informe policíaco.