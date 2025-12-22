Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan hallazgo de dos cuerpos en Rincón y San Germán

Uno de ellos fue hallado en estado de descomposición flotando en una laguna

22 de diciembre de 2025 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía los calificó ambos casos como "muertes sin causa determinada", en espera de la autopsia y otros exámenes que realizará el Instituto de Ciencias Forenses. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) buscará encontrar las causas de muerte de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados este lunes en Rincón y San Germán.

RELACIONADAS

Uno de los casos fue reportado a eso de las 9:15 a.m. de la mañana del lunes, en una laguna que ubica en la parte posterior de la avenida Canal, Breeze Beach, en Rincón.

Según información preliminar, una llamada al Distrito de Rincón alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el agua, en estado de descomposición”, indica el informe policíaco. “El cuerpo aún no ha sido identificado”.

“Al momento se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos. Será la autopsia y otras pruebas de rigor las que determinen la causa de la muerte”, agregó.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.

Por otro lado, a eso de las 10:25 a.m., agentes del Distrito de San Germán fueron notificados sobre una querella de una “persona muerta sin causa determinada”, en la PR-102, del barrio Sabana Enea, en San Germán.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una “situación sospechosa”.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, “encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue identificado como Joshua Vigo Montañez de 27 años”, apuntó el informe policíaco.

El caso quedó a cargo del CIC de Aguadilla.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRincónSan Germán
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: