NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Por favor oración”: joven atleta sufre grave accidente vehicular en Las Piedras

La Policía indicó que se encuentra en condición de cuidado

22 de diciembre de 2025 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Geral González Velázquez, aquí recibiendo el batón durante una carrera en febrero pasado de la Liga Atlética Interuniversitaria, viajaba como pasajero en el auto accidentado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven atleta de 19 años resultó herido en un accidente vehicular grave reportado en la noche del lunes en Las Piedras, informó la Policía.

En un comunicado de prensa, la Uniformada señaló que el incidente se registró a eso de las 10:17 p.m., en el kilómetro 0.3 de la PR‑921, sector Los Castro, en el barrio Tejas.

“Por favor oración en estos momentos difíciles por mi sobrino que está batallando por su vida”, escribió Lissa Vázquez en su cuenta de Facebook, al compartir un mensaje sobre el accidente que expresa: “El atletismo boricua vuelve a estremecerse ante la noticia del accidente de carácter grave que sufrió el atleta Gerald González Velázquez. Gerald se desarrolló en el club de atletismo Humacao Warriors”.

“Actualmente se encuentra en Centro Médico. Sus familiares y amistades piden oración ante tal suceso. ¡Nuestras oraciones están contigo Gerald!”, agrega.

De acuerdo con el comunicado de la Uniformada, González Velázquez viajaba como pasajero en un Toyota Corolla gris de 1985, que era conducido por un joven de 21 años y residente de Humacao.

El informe policíaco indica que “al llegar al kilómetro indicado, el conductor transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, lo que provocó que saliera de la vía de rodaje e impactara un árbol ubicado en el extremo derecho de la carretera”.

En el texto también se indica que el conductor “resultó con heridas leves, mientras que González Velázquez sufrió heridas de gravedad”.

Asimismo, se detalla que González Velázquez “fue atendido por paramédicos en la escena y posteriormente trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde permanece en condición de cuidado”.

El agente Víctor Méndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, se hizo cargo de la investigación.

